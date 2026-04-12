Come en un restaurante, pero cuando llega la cuenta se encuentra con algo que no esperaba: "¿Es legal?"

La cuenta de X @SoyCamarero se ha hecho eco de lo que le ha sucedido a un cliente de un bar que fue a comer en el pasado puente de Semana Santa. "Un compi me pasa el ticket donde se ve que les han cobrado un plus por persona por ser festivo", explica.

A continuación, adjunta una imagen del ticket, donde se ve ese "plus" es de 2 euros por persona. Según relata la cuenta @SoyCamarero, este extra se le cobró al cliente sin avisar previamente. Además, tampoco estaba "especificado en carta".

Una situación un tanto anómala, por lo que pregunta a sus seguidores si les ha pasado algo parecido y qué les parece. No obstante, también cabe preguntarse si es legal cobrar un extra por ser un día festivo.

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007) establece que los consumidores tienen derecho a recibir información veraz, eficaz y suficiente sobre los precios antes de adquirir un producto o servicio.

Por lo tanto, cualquier modificación en los precios habituales por parte del establecimiento, como ocurre en este caso, debe estar debidamente indicada. Así lo establece el Real Decreto 3423/2000 sobre indicación de precios.

"¡A disfrutar más y a quejarse menos!"

"Totalmente a favor de que bares, restaurantes, cafeterías, tiendas, supermercados, cines, etc. cobren suplemento en los tickets por ser domingo o festivo", opina un usuario, que también afirma que "dos euros por persona es un regalo".

"Pues si está previamente advertido de manera clara no me parece nada mal. Al menos en el convenio de hostelería de Sevilla la hora de festivo se paga doble y en lugares donde el ticket medio es bajo (y se cumple esto que digo) en festivos es muy difícil ganarle algo al día", asegura otro.

"Dignidad laboral es pagar los pluses de festivos y respetar los descansos. Eso tiene un coste. Si queremos que el sector mejore y los camareros cobren lo que toca, estos suplementos son lógicos. ¡A disfrutar más y quejarse menos!", secunda otro usuario.