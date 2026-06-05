La Policía confirma como violencia machista el asesinato a tiros de una mujer en Málaga

Miembros de los servicios funerarios retiran uno de los cuerpos hallados en Palma-Palmilla en Málaga, en un caso de violencia machista, el 5 de junio de 2026.

La mujer de 51 años hallada muerta con heridas de arma de fuego este viernes en una vivienda de Málaga fue asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 56, que después se habría quitado la vida, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Ni la víctima ni el presunto asesino estaban inscritos en el sistema VioGén de seguimiento de los casos de violencia de género ni constaban denuncias por malos tratos.

El hallazgo de los cadáveres, ambos con heridas por arma de fuego, se ha producido sobre las 7:30 horas en un domicilio situado en la calle Guadalimar de la barriada de La Palma, al norte de la ciudad costasoleña.

El 112 ha recibido el aviso de un ciudadano que alertaba sobre la existencia de dos personas al parecer muertas en una vivienda, por lo que ha movilizado a Policía Nacional y al 061, ha explicado a EFE un portavoz del servicio de emergencias. Los efectivos sanitarios, que ya tenían conocimiento del suceso, han certificado las dos muertes y se ha hecho cargo de la investigación el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga.

El diario SUR sostiene que los servicios de emergencias han recibido varias llamadas que alertaban de que un hombre se estaba intentando quitar la vida con un arma de fuego. RTVE añade que la víctima era limpiadora y que la pareja tenía dos hijos y tres nietos en común.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha expresado su rechazo ante la "gran lacra" de la violencia de género y ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima.

La Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación se encuentra recabando datos de este asesinato para remitirlos a la Delegación del Gobierno para su confirmación como un caso de naturaleza machista.

De confirmarse la naturaleza machista de este asesinato, sería la víctima número 24 de violencia de género de este año y la 1.365 desde que se empezaron a contabilizar los feminicidios en 2003.

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.