Da 12 euros de propina en un restaurante y lo que hace luego el camarero deja a muchos descolocados

El usuario de TikTok @lucenalife ha provocado multitud de comentarios al contar lo que le ha ocurrido en un restaurante en el que había dejado 12 euros de propina.

"Voy a cenar con mis hijos por San Valentín, nos gastamos 188 euros, le doy 200 al camarero y le digo que se quede el cambio. Alargamos un poquito la cena, pido un café solo, no sé lo que costaría, y cuando me lo trae me pide que se lo pague", explica.

"Me parece bien, me parece bien, yo le había dado 12 euros de propina, que me parece poco, pero no sé si yo como camarero me hubiese cobrado a mí mismo el café. Me ha parecido raro", admite.

"Lo he pagado encantado, el café estaba buenísimo, el servicio, todo. Pero el gesto me ha parecido raro. Tal vez yo, como propietario del negocio, hubiese tenido el detalle de decir: No, no, a este invita la casa. Pero repito: muy bien el sitio, buenísimo el café", insiste.

En los comentarios, hay quien subraya que seguramente el trabajador tenía la obligación de cobrárselo. "Como propietario creo que puedo responder. Yo como jefe estas invitado, mi trabajadora te lo tiene que cobrar o avisarme a mí", dice uno.

Otro critica: "Yo no veo mal que te lo cobre, es más me parece que lo pediste después para ponerlos a prueba". Y otra usuaria cuenta lo que le pasó a ella: "Yo dejé de comprar en una tienda de ropa porque me cobraron 10 céntimos de una cuenta de 300.10€".