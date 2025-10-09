Dos personas se ponen a discutir por el Gobierno en una ferretería y la reacción del dueño es la mejor que podía tener

Un trabajador de la ferretería Ferrokey de Puertollano ha explicado la decisión que tomó cuando, dentro de la tienda, dos clientes se pusieron a discutir de forma vehemente por el Gobierno.

"El otro día a las dos menos diez de la tarde me viene una mujer. Viene a pedir una cosa, se la lleva, va a pagar. Justo entraba otro hombre y paga con tarjeta. Empieza a decir que madre mía, cómo se va el dinero, que si por menos te pueden robar y ya empieza el otro a decir: 'Sí, porque hay mucho delincuente y todo por culpa del Gobierno", relata el ferretero.

"La otra le empieza a decir: 'Tú qué vas a saber del Gobierno, tú eres un aleccionado'. No sé qué le dijo. Y el otro: 'Tú que miras las noticias por YouTube'. Y yo mirando ya el reloj, que eran las dos menos dos minutos y me tenía que ir a comer. Y yo. 'Perdón, perdón, lo siento, una cosita", cuenta.

Como los clientes estaban enfrascados en su pelea y no le hacían caso, el empleado tuvo que dar un golpe en la mesa y gritar: "¡Vale ya! ¡A discutir fuera!".

"Se me quedaron los dos mirando y dije: 'Que me tengo que ir a comer'. Se fueron los dos. Claro, el hombre entró otra vez y me dijo: 'Que es que yo venía a preguntarte el precio de una cosa'. Y le digo: 'Esta tarde a las 17.30 abrimos".

"Si quieres que te eche de la tienda ni por la derecha ni por la izquierda sino por el centro de la puerta, síguenos en redes", acaba diciendo el ferretero.

"Te acabo de conocer y ya me caes bien", ha respondido una persona en los comentarios. "Que me quedo sin comeeeeee", replica otro, en referencia a un viejo y famoso vídeo viral.