El actor Daniel Guzmán va un poco más allá y habla clarísimo sobre EEUU tras lo ocurrido con Venezuela: escocerá a muchos

El actor y director de cine Daniel Guzmán, conocido por su exitoso papel de Roberto en Aquí no hay quien viva, la también famosa serie que emitió Antena 3 entre el 2003 y el 2006, se ha expresado con toda claridad sobre Estados Unidos tras su ataque a Venezuela, que ha acabado con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Guzmán, ganador de dos Premios Goya, los galardones más importantes del cine español, ha subrayado que "Trump no es un loco solo", sino que "hay millones de locos que han votado a Trump y que apoyan las masacres, las intervenciones militares contra pueblos soberanos y que siguen creyendo que viven en el salvaje oeste".

"La vena imperialista, conquistadora y de abuso sobre el mundo está en su ADN", se ha lamentado el actor, que hace unos meses estrenó La deuda, su tercera película.

Guzmán no ha sido la única cara conocida que se ha posicionado sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela. El periodista Jordi Évole ha resumido lo ocurrido en una frase: "Un ataque ilegal del que van a sacar petróleo. En todos los sentidos".

Mientras, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha comparecido esta madrugada ante la población del país para llamar a la calma a los ciudadanos y denunciar una "masacre" provocada por los ataques de EEUU que sirvieron de cobertura a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su mujer, la primera dama Cilia Flores.

"Un pueblo organizado que sabe qué hacer"

"Aquí hay un pueblo organizado que sabe qué hacer", ha declarado Cabello en su comparecencia en la calle, rodeado de fuerzas de seguridad, y ataviado con casco y chaleco antibalas.

"Llamo a la calma de nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero para facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente", ha aseverado Cabello.