Sarah Santaolalla da su opinión sobre el ataque de EEUU en Venezuela y hay miles de respuestas: entre ellas, José Manuel Soto

La analista política Sarah Santaolalla, colaboradora en numerosos programas de televisión, como por ejemplo Mañaneros 360 de TVE, ha dado su opinión sobre el ataque de EEUU en Venezuela que ha acabado con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, por parte del ejército de EEUU.

"La intervención de Estados Unidos en Venezuela es una violación del derecho internacional", ha sentenciado Santaolalla en un mensaje que ha provocado miles de respuestas en pocas horas.

En su opinión, se trata de "un ataque contra el pueblo venezolano que exige una respuesta inmediata del mundo, comenzando por la Unión Europea": "No pueden dejar al pueblo venezolano solo ante la violencia de Trump".

La respuesta de José Manuel Soto

Entre las miles de respuestas al mensaje está la del cantante José Manuel Soto, que acostumbra a confrontar con Santaolalla en las redes sociales. "El pueblo venezolano votó en contra de Maduro, 70-30, y eso que ocho millones de exiliados no pudieron votar… Se acabó, game over, VIVA VENEZUELA LIBRE!!! VIVA LA LIBERTAD!!", ha exclamado el artista.

En otro mensaje, la analista política ha subrayado: "No, Estados Unidos bombardea al pueblo venezolano y Trump secuestra a Nicolás Maduro y a su mujer. Primeros crímenes de guerra de 2026".

Maduro se encuentra ahora mismo "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delitos todavía no especificados, tras la operación militar de esta madrugada ejecutada por el Ejército norteamericano en suelo venezolano.

"Bajo arresto"

El senador republicano por Utah, Mike Lee, ha informado en su cuenta personal de X que el secretario de Estado Marco Rubio acaba de informarle sobre la situación actual del presidente venezolano, "capturado" esta madrugada y extraídos del país junto a su mujer, la primera dama Cilia Flores, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump.

"Marco Rubio me ha informado que Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos", ha manifestado antes de indicar que los ataques aéreos estadounidenses fueron efectuados "para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto", sin dar por el momento más detalles.