El aviso de Jordi Cruz sobre los yogures que puede cambiar la forma de verlos a muchos consumidores

El cocinero Jordi Cruz, jurado del programa de TVE MasterChef y dueño del restaurante ABaC, ha dado una serie de explicaciones sobre la fecha de caducidad de los yogures que puede cambiar el modo en que muchos consumidores ven este producto.

"Los yogures son uno de los pocos productos del súper que no tienen fecha de caducidad. Bueno, sí tenían hasta 2014. Desde entonces, tienen fecha de consumo preferente", empieza explicando el chef.

Jordi Cruz hace referencia a la norma de calidad para la elaboración y comercialización del yogur que se publicó en 2014 y que derogaba la especificidad del etiquetado de la fecha de caducidad del yogur, así como el límite de 28 días desde su fecha de fabricación, exigidos en la anterior norma de calidad del producto (Real Decreto 179/2003).

"¿Qué significa? Que pueden pasar unos días y que lo puedes consumir con tranquilidad. Te doy datos para que estés más tranquilo. El yogur, cuando se elabora, tiene más o menos 28 días de consumo preferente. A partir de ahí, tienes dos semanas más para consumirlo sin ningún problema", explica el cocinero.

"Hasta entonces lo tienes que aprovechar"

Cruz subraya que "si pasadas esas dos semanas más, abres el yogur y ves que tiene buen color, buen aroma, que no tiene moho, ese yogur es comestible": "¿Qué puede pasar? Que tenga menos sabor o un poquito de acidez".

"Cuando veas que tiene defectos malos, a la basura. Hasta entonces lo tienes que aprovechar porque es un producto increíble. Se aplica a los normales, desnatados, griegos. A partir de ahí, el resto es otra cosa. Pero estos yogures total seguridad", señala.

Miodrag Borges, técnico superior en Dietética, ya explicó esto en una entrevista en el podcast Tiene Sentido: "El yogur no caduca, ya por ley. Hay fecha de consumo preferente, que no de caducidad. Se supone que el consumo preferente lo que nos indica es que puede empezar a perder propiedades y con la caducidad lo que se busca un poquito es esa seguridad alimentaria".

"Ese problema no tiene nada que ver con la fecha"

"Si un yogur está malo, por lo que sea, porque ha habido un problema de fabricación, no se llevó a la temperatura correcta, a lo mejor la pregunta del moho: he abierto la tapa y había moho.... Ese problema no tiene nada que ver con la fecha", aseguraba.

"Ese problema viene de origen, viene de la fabricación, del envasado, y mientras está en fecha puedo abrir la tapa y me aparece el moho. Con lo cual no tiene nada que ver", insistía.

"Intento que no pasen seis meses"

Dicho eso, explicaba lo que él hace: "Yo, como consumidor, personalmente, en casa me genera un poco de ansiedad que las cosas se me pongan malas. Entonces intento que un yogur no pasen seis meses, pero nos quedamos con que lo normal es que no nos vaya a pasar nada".

"Ahora, tanto el moho como si la tapa está hinchada, significa que sí ha habido una actividad bacteriana no deseada. Por precaución lo tiro. Pero si abrimos el yogur, lo vemos, está bien, sabe bien... ¿qué miedo tenemos que tener?", preguntaba.