Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El aviso de Jordi Cruz sobre los yogures que puede cambiar la forma de verlos a muchos consumidores
Virales
Virales

El aviso de Jordi Cruz sobre los yogures que puede cambiar la forma de verlos a muchos consumidores

Es uno de los alimentos más consumidos. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
jordi cruz
El cocinero Jordi Cruz, en el Festival de Victoria.Getty Images

El cocinero Jordi Cruz, jurado del programa de TVE MasterChef y dueño del restaurante ABaC, ha dado una serie de explicaciones sobre la fecha de caducidad de los yogures que puede cambiar el modo en que muchos consumidores ven este producto. 

"Los yogures son uno de los pocos productos del súper que no tienen fecha de caducidad. Bueno, sí tenían hasta 2014. Desde entonces, tienen fecha de consumo preferente", empieza explicando el chef.

Jordi Cruz hace referencia a la norma de calidad para la elaboración y comercialización del yogur que se publicó en 2014 y que derogaba la especificidad del etiquetado de la fecha de caducidad del yogur, así como el límite de 28 días desde su fecha de fabricación, exigidos en la anterior norma de calidad del producto (Real Decreto 179/2003). 

"¿Qué significa? Que pueden pasar unos días y que lo puedes consumir con tranquilidad. Te doy datos para que estés más tranquilo. El yogur, cuando se elabora, tiene más o menos 28 días de consumo preferente. A partir de ahí, tienes dos semanas más para consumirlo sin ningún problema", explica el cocinero.

"Hasta entonces lo tienes que aprovechar"

Cruz subraya que "si pasadas esas dos semanas más, abres el yogur y ves que tiene buen color, buen aroma, que no tiene moho, ese yogur es comestible": "¿Qué puede pasar? Que tenga menos sabor o un poquito de acidez". 

"Cuando veas que tiene defectos malos, a la basura. Hasta entonces lo tienes que aprovechar porque es un producto increíble. Se aplica a los normales, desnatados, griegos. A partir de ahí, el resto es otra cosa. Pero estos yogures total seguridad", señala. 

Miodrag Borges, técnico superior en Dietética, ya explicó esto en una entrevista en el podcast Tiene Sentido: "El yogur no caduca, ya por ley. Hay fecha de consumo preferente, que no de caducidad. Se supone que el consumo preferente lo que nos indica es que puede empezar a perder propiedades y con la caducidad lo que se busca un poquito es esa seguridad alimentaria".

"Ese problema no tiene nada que ver con la fecha"

"Si un yogur está malo, por lo que sea, porque ha habido un problema de fabricación, no se llevó a la temperatura correcta, a lo mejor la pregunta del moho: he abierto la tapa y había moho.... Ese problema no tiene nada que ver con la fecha", aseguraba.

"Ese problema viene de origen, viene de la fabricación, del envasado, y mientras está en fecha puedo abrir la tapa y me aparece el moho. Con lo cual no tiene nada que ver", insistía.

"Intento que no pasen seis meses"

Dicho eso, explicaba lo que él hace: "Yo, como consumidor, personalmente, en casa me genera un poco de ansiedad que las cosas se me pongan malas. Entonces intento que un yogur no pasen seis meses, pero nos quedamos con que lo normal es que no nos vaya a pasar nada".

"Ahora, tanto el moho como si la tapa está hinchada, significa que sí ha habido una actividad bacteriana no deseada. Por precaución lo tiro. Pero si abrimos el yogur, lo vemos, está bien, sabe bien... ¿qué miedo tenemos que tener?", preguntaba. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 