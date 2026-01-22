Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El chef Dani García dará que hablar tras hacer esta confesión sobre las teorías de Marcos Llorente
Virales
Virales

El chef Dani García dará que hablar tras hacer esta confesión sobre las teorías de Marcos Llorente

"Hay que hacerle caso", sostiene.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
El cocinero Dani García, en una imagen de archivo, junto al futbolista Marcos Llorente.
El cocinero Dani García, en una imagen de archivo, junto al futbolista Marcos Llorente.

El chef Dani García, dueño del restaurante madrileño Leña, ha concedido una entrevista a El Mundo con motivo de la publicación de su libro Cocina en casa con Dani. En ella ha hecho un repaso a su trayectoria, desvelando algunos secretos del mundo de la hostelería y la gastronomía.

Pero lo más curioso es lo que ha dicho sobre Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid y de la Selección española, de quien se declara amigo y admirador. "Jugamos al golf juntos. Me compré unas gafas con cristales amarillos antes de conocerlo", confiesa en la entrevista. 

Dani García, que cuenta con casi 25.000 seguidores en su cuenta de TikTok, acudió a la entrevista portando unas gafas de cristales rojos. Estas, según Marcos Llorente, sirven para bloquear la luz azul y artificial, favoreciendo así la producción de melatonina (la hormona del sueño), lo que favorece el descanso y la regularidad circadiana.

"Lo que sí es verdad es que a raíz de hablar con él me compré las gafas con cristales rojos. También tengo la luz roja en casa", asegura a El Mundo, al tiempo que alaba al futbolista madrileño. 

"A las cinco y media ya ha cenado"

"Marcos es un tío al que merece la pena escuchar. No dice nada gratuito. Genera polémica, pero hay que ver físicamente como está. Me encantaría parecerme a él, dentro de mis posibilidades", sostiene el chef marbellí.  

Para Dani García, las gafas rojas son de mucha utilidad, porque "bajas muchas revoluciones" al llegar a casa y conectar la luz roja. "Hay que hacerle caso (a Marcos Llorente)", subraya el dueño del restaurante Leña.

Sus alabanzas al futbolista internacional con España no han quedado ahí. El cocinero también le ha puesto de ejemplo en lo que respecta a su forma de entender la alimentación.

Preguntado por si es verdad que cada vez se cena menos, Dani García alude a Marcos Llorente. "En un día normal, sale a cenar con nosotros también, pero normalmente a las cinco y media de la tarde ya ha cenado. A nivel de salud es mejor. La gente come menos y las raciones tienen que ir bajando", apunta el reconocido chef. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Virales