El chef Dani García dará que hablar tras hacer esta confesión sobre las teorías de Marcos Llorente

El chef Dani García, dueño del restaurante madrileño Leña, ha concedido una entrevista a El Mundo con motivo de la publicación de su libro Cocina en casa con Dani. En ella ha hecho un repaso a su trayectoria, desvelando algunos secretos del mundo de la hostelería y la gastronomía.

Pero lo más curioso es lo que ha dicho sobre Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid y de la Selección española, de quien se declara amigo y admirador. "Jugamos al golf juntos. Me compré unas gafas con cristales amarillos antes de conocerlo", confiesa en la entrevista.

Dani García, que cuenta con casi 25.000 seguidores en su cuenta de TikTok, acudió a la entrevista portando unas gafas de cristales rojos. Estas, según Marcos Llorente, sirven para bloquear la luz azul y artificial, favoreciendo así la producción de melatonina (la hormona del sueño), lo que favorece el descanso y la regularidad circadiana.

"Lo que sí es verdad es que a raíz de hablar con él me compré las gafas con cristales rojos. También tengo la luz roja en casa", asegura a El Mundo, al tiempo que alaba al futbolista madrileño.

"A las cinco y media ya ha cenado"

"Marcos es un tío al que merece la pena escuchar. No dice nada gratuito. Genera polémica, pero hay que ver físicamente como está. Me encantaría parecerme a él, dentro de mis posibilidades", sostiene el chef marbellí.

Para Dani García, las gafas rojas son de mucha utilidad, porque "bajas muchas revoluciones" al llegar a casa y conectar la luz roja. "Hay que hacerle caso (a Marcos Llorente)", subraya el dueño del restaurante Leña.

Sus alabanzas al futbolista internacional con España no han quedado ahí. El cocinero también le ha puesto de ejemplo en lo que respecta a su forma de entender la alimentación.

Preguntado por si es verdad que cada vez se cena menos, Dani García alude a Marcos Llorente. "En un día normal, sale a cenar con nosotros también, pero normalmente a las cinco y media de la tarde ya ha cenado. A nivel de salud es mejor. La gente come menos y las raciones tienen que ir bajando", apunta el reconocido chef.