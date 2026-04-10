El escritor Salman Rushdie arrasa al sentenciar a Donald Trump mencionando a Francisco de Goya

El escritor y ensayista indio Salman Rushdie (Mumbai, 78 años), uno de los más influyentes de la literatura contemporánea tras fusionar el realismo mágico con la sátira política y religiosa, ha sentenciado las actuaciones y políticas de Donald Trump haciendo una breve mención y comparación de las obras de Francisco de Goya.

La situación internacional es delicada desde que estalló la guerra en Irán tras sufrir los bombardeos de EEUU e Israel. Ahora, con un alto el fuego, muchos rezan para que el conflicto cese de una vez por todas.

Rushdie ha sido tajante en una conversación del pasado jueves en directo en el auditorio del Museo del Prado con Alejandro Vergara, conservador del museo. La charla ha girado en torno al último libro del escritor, La penúltima hora, y la obra del Bosco y las Pinturas Negras.

"El mundo se ha vuelto loco"

Preguntado por lo que piensa como artista viviendo en un momento histórico como el que se está viviendo debido a la situación internacional, Rushdie expresa que "el mundo se ha vuelto loco".

Ha sido justamente cuando ha mencionado al propio Goya y la obra El sueño de la razón produce monstruos, un grabado que muestra a un hombre dormido sobre su mesa de trabajo y que alrededor emergen de la oscuridad criaturas nocturnas como son búhos, murciélagos y linces, simbolizando la ignorancia, la superstición y los miedos internos.

"Describe dónde estamos ahora. Intento ponerme en su lugar y es un artista que en lo más alto de su carrera necesita distanciarse de la realidad política de su tiempo. Siempre he pensado que Goya es muy interesante porque la mayoría de su obra es realista", ha expresado.

Y ha añadido: "Luego tiene un lado muy surreal... El mundo ya no es realista". Ha defendido que el realismo ya no es un "método eficaz" para entender el mundo tal como es.

"Esto es surrealista"

Rushdie ha concluido hablando de Donald Trump y la guerra: "Cuando el presidente de los EEUU anuncia la destrucción de toda una civilización y 24 horas después decide hacer negocios con ellos construyendo hoteles... Esto es surrealista y requiere una aproximación surrealista también".