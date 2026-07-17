El periodista Fonsi Loaiza sufre una agresión física en Cádiz y recibe miles de mensajes de apoyo

El periodista Fonsi Loaiza, autor de Oligarcas, los dueños de España, ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que revela que ha sufrido una brutal agresión en Cádiz y ha enviado un mensaje de agradecimiento a los profesionales sanitarios del Hospital Universitario Puerta del Mar.

"Quiero dar las gracias a las y los profesionales sanitarios de San Carlos y Puerta del Mar. A los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar. Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida. Ni un paso atrás", ha mencionado en un tuit en X y en un post de Instagram.

Se desconoce cómo se ha iniciado el conflicto. Loaiza lleva recibiendo amenazas en redes sociales desde hace muchos meses y esta vez ha trascendido a las calles de Cádiz: "Lo último que recuerdo es que me llamaron 'rojo, subcampeón', antes de quedar inconsciente de una brutal agresión".

Miles de mensajes de apoyo

El periodista muestra en una imagen adjunta heridas en el ojo, en los labios y en la nariz, que aparece vendada.

El tuit se ha visualizado casi 500.000 veces y ha recibido miles y miles de mensajes de apoyo por parte de usuarios de la red social y también de distintas personalidades. El portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, ha hecho un alegato al respecto.

"Cuando el fascismo llegó al poder, la mayoría no estaba preparada, incapaz de creer que se pudiera mostrar tal propensión al mal, tal desprecio por los derechos de los débiles. Solo algunos percibieron el rumor del volcán antes de la erupción", ha expresado, haciendo alusión al libro El miedo a la libertad (1941), de Erich Fromm.

"Un abrazo enorme, Fonsi. Todo el apoyo, aquí estamos para lo que necesites. Contigo", le ha escrito Pablo Fernández en una respuesta. Han sido miles de mensajes mandándole "un fuerte abrazo" y deseándole también "una pronta recuperación". Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha añadido: "Un abrazo, Fonsi. No pasarán".