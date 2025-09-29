El repartidor se equivoca de piso al hacer la entrega, el cliente sale rápido y no da crédito a lo que han hecho sus vecinos

La reacción que han tenido unos vecinos al recibir, por error, un pedido de comida que no habían comprado ha indignado a una multitud de personas porque es una de esas historias que hace perder un poco la fe en la Humanidad.

"Estamos un tiempo fuera de casa por reformas y vivimos en otro lugar. Hemos hecho un pedido para comer y el repartidor se ha equivocado de planta", ha empezado relatando en Threads el usuario josemanuelsb85.

"Las personas que lo han recibido, lejos de indicar el equívoco, se lo han quedado sin decir nada. He bajado corriendo a por el repartidor y han tenido que entregármelo (sin pedir disculpas)", se lamenta antes de criticar: "La gente es increíble".

Aunque en las reacciones la mayor parte de los usuarios muestra su indignación con quien se quería quedar la comida que no era suya, también hay quien los disculpa.

Por ejemplo, una usuaria cuenta su caso: "En mi casa es el número 30 y se confunden muchísimo con el 30 Bis, a horas de la noche, así que, como ya estoy harta, he decidido quedarme los pedidos. Ahora ya no se confunden....jajaja".

"La posibilidad de que ellos también estuvieran esperando un pedido ¿la descartamos?", pregunta otro, a lo que una persona responde: "La posibilidad de que si han pedido algo y cuando lo reciben ven que no son los alimentos que han pedido ¿la descartamos?".

Por otro lado, hay quienes plantean la venganza: "Pues yo les hacía un gran pedido (usando prefijo anónimo) y que lo paguen (en algún sitio que pagues a la entrega) ala toma regalito". "Cuando ellos pidan algo, hacedle lo mismo", dice otro.

También están los que cuentan caso similares pero con final más humano: "Pues sí, a mí ayer también me traían unas hamburguesas sin pedirlas y dije que se había equivocado, que nosotros no habíamos pedido nada. Hay que tener más empatía. Feliz lunes".