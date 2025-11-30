El sorprendente lugar que esconde Andalucía y que recuerda a una ciudad mítica: "No es Jordania"

Las redes sociales a menudo sirven para conocer lugares "secretos" y paraísos escondidos que tenemos más cerca de lo que imaginamos. La usuaria de TikTok estelatrece (@stellatrece) es conocida por compartir experiencias de viajes por todo el mundo y secretos de la geografía.

Uno de ellos es la "Petra" española, un paraje situado en Andalucía que recuerda a la ciudad de piedra situada en Jordania que data del siglo VIII a.C. El video, ambientado con música épica, muestra unas inmensas paredes de piedra roja que recuerdan a la mítica de oriente próximo.

La inmensidad del lugar y su curiosa forma no deja indiferente a nadie. Y lo más curioso es que está en nuestro país. "Un paisaje árido, salvaje y sorprendentemente cercano, donde te sientes pequeño frente a la inmensidad de la naturaleza", explica la usuaria estalatrece.

El paraje está en Andalucía y, según un usuario, se conoce comúnmente como "chimeneas" por su característica forma alargada que también recuerda a los cañones de Colorado, en Estados Unidos.

"Aquí la tierra se tiñe de rojos y ocres intensos, con cañones y paredes gigantes esculpidos por el viento y el agua", asegura la influencer de viajes. La ubicación exacta de este lugar tan curioso es el desierto de los Coloraos, cerca de Gorafe, en la provincia de Granada.

No es la primera vez que esta usuaria muestra a sus seguidores algunos lugares "escondidos" de nuestra geografía. Gracias a redes sociales como TikTok, ubicaciones que hace un tiempo solo la población local conocía, ahora se están viralizando. Y como ocurre con casi todo, hay división de opiniones.

La parte positiva de que se dé a conocer lugares "secretos" es que puede impulsar el turismo local, mejorando la economía del lugar gracias a las ganancias que pueden reportar a la industria hostelera. Por otro lado, la parte negativa es la masificación propia de nuestros tiempos, que puede amenazar a la estabilidad de biodiversidad del paisaje o a la tranquilidad y bienestar de la población local.