Elisa Beni dice que la culpa de la polarización política en España la tiene Óscar Puente y así responde el ministro

Elisa Beni ha afirmado en Espejo Público que el ministro de Transportes, Óscar Puente, es uno de los principales culpables de la polarización política que vive España y que se ha acentuado en los últimos días con las culpas por quién tiene que gestionar los incendios y, sobre todo, la prevención de los mismos.

Ha señalado Beni que el 13 de agosto, en plenos incendios, "Óscar Puente rompe la baraja, pone unos tuit y entonces mete la polarización política en esta historia". Ahí, según ella, responde el PP "y empieza la gran movida entorno a los incendios".

"Cuando hablan de un gran pacto de Estado, un pacto de Estado sólo puede basarse en un principio igual al pacto antiterrorista. Primer acuerdo del pacto: no usar el tema de forma política", ha afirmado.

Para Beni, un pacto contra las catástrofes debería partir de la base de que ni PP ni PSOE pudieran usarlo para el debate político "pero no lo van a hacer" por lo que "no hay ninguna forma de pactar nada".

A esto ha respondido en X el ministro Óscar Puente, que simplemente ha usado un gif del jugador de baloncesto Michael Jordan partido de risa.

Los incendios que aún quedan activos en España se están conteniendo, mejorando y hasta extinguiendo y, con ello, llegan los realojos de las personas desalojadas. Castilla y León y Galicia, las dos zonas más afectadas en este momento, empiezan a respirar. La esperanza, con campo y bosque quemado de fondo, resurge.

Esta misma mañana se ha informado de que la evolución de los incendios en Castilla y León es favorable, gracias a la bajada de temperaturas y al buen comportamiento del viento, lo que ha permitido realojos, aunque siguen activos y en nivel 2 de gravedad seis fuegos entre León y Zamora, y preocupa el de Fasgar, reactivado anoche con virulencia. La lluvia salvadora ayudó a inicios de la semana, pero el viento volvió a complicar las cosas. Ahora, a esta sí, se va calmando.