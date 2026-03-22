En EEUU hablan sobre la postura de Sánchez con Donald Trump de una forma que va a provocar un cisma en España

Eugene Kontorovich, director del Centro para Oriente Medio de la Facultad de Derecho George Mason de Estados Unidos, ha publicado una columna de opinión en el The Wall Street Journal, uno de los periódicos económicos más prestigiosos del mundo, sobre la postura que el presidente español, Pedro Sánchez, ha adoptado con la guerra en Irán.

El rechazo del Gobierno de España a facilitar a la Administración de Donald Trump el uso de sus dos bases militares en suelo español y el 'No a la guerra' pronunciado por el líder del Ejecutivo central siguen provocando reacciones en todo el mundo.

En el artículo, publicado esta misma semana, el autor se pregunta sobre "cómo Trump puede castigar a España" tras la negativa a "prestar ayuda contra Irán". "Las leyes estadounidenses relativas a los boicots contra Israel podrían acarrear costes económicos", explica.

"A principios de este mes, el presidente Trump amenazó con 'cortar todo el comercio con España' después de que ese país se negara a permitir que las bases estadounidenses y españolas operadas conjuntamente en su territorio se utilizaran para la guerra contra Irán", ha expuesto.

El autor ha asegurado que Trump "reiteró la amenaza la semana pasada, mientras el gobierno de extrema izquierda del primer ministro Pedro Sánchez se atrincheraba aún más".

La posible réplica

Eugene Kontorovich ha reconocido que no está claro cómo "pretende el señor Trump poner fin a los lazos económicos con España". "Ya que muchos de ellos se enmarcan en acuerdos comerciales más amplios con la Unión Europea", ha expuesto.

"Los aranceles podrían formar parte del plan; la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra las medidas comerciales más amplias del presidente no impediría la imposición de aranceles a Madrid en respuesta a sus políticas de seguridad. Sin embargo, la imposición de nuevos aranceles también podría quedar bloqueada en los tribunales", ha recordado.

Pero el autor propone otra herramienta "poco utilizada" para castigar a España. "Las leyes federales que regulan los boicots impuestos por países extranjeros, especialmente cuando se presiona a las empresas estadounidenses para que los acaten", ha apuntado.

"Estas leyes otorgan una autoridad considerable para imponer costos económicos a España. Son un instrumento idóneo, ya que responden al giro a la izquierda de España, miembro de la OTAN, contra Estados Unidos y sus aliados", ha señalado en su columna de opinión en The Wall Street Journal.

Eugene Kontorovich ha recordado la decisión que tomó el Gobierno de España para prohibir "todo comercio con empresas israelíes" por el genocidio que ha causado en Gaza. "El gobierno español justificó sus medidas contra Israel con acusaciones de crímenes internacionales. Ahora Madrid acusa a Washington y Jerusalén de violar el derecho internacional que rige el uso de la fuerza en su campaña contra Irán", ha expresado.

"Varias de las principales empresas de defensa estadounidenses tienen filiales en Israel, que ahora se verán obligadas a acatar el boicot español. El boicot español también perjudica a Estados Unidos", ha defendido.

El autor ha terminado su columna, aconsejando al Tesoro de EEUU que debería añadir a España "a su lista de países sujetos a boicot, junto con Yemen e Irak". "Esto crearía una obligación tributaria para las empresas estadounidenses que operan allí, incluidas las filiales y las empresas en las que un accionista estadounidense tenga una participación significativa", ha añadido.

"Incluir a España en la lista de países que han boicoteado el Ministerio de Hacienda indica que el problema del gobierno reside en las acciones del gobierno de Sánchez, no en España en sí. Si los conservadores llegan al poder en las elecciones del próximo año y abandonan el boicot (o si el Sr. Sánchez lo hace), España podría salir rápidamente de la lista, como ocurrió con los Emiratos Árabes Unidos", ha sentenciado.