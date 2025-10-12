Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Estados Unidos hablan de Javier Bardem en unos términos que van a levantar una gran polvareda
"El más descarado de todos".

Sergio Coto
El actor Javier Bardem, en los premios Emmy, el pasado 14 de septiembre.Michael Buckner

El actor Javier Bardem ha sido objeto de críticas en el medio estadounidense conservador New York Post tras el acuerdo entre Israel y Hamás para aplicar el plan de paz propuesto por el presidente norteamericano, Donald Trump. 

En una columna de opinión escrita por la periodista Kirsten Fleming, se han preguntado por qué "no todas las celebridades que critican a Israel celebran el alto el fuego" en la Franja de Gaza.

"La guerra ha terminado, pero parece que nadie se lo dijo a las celebridades opositoras a Israel que hicieron del movimiento 'Palestina libre, alto el fuego ahora' su personalidad durante los últimos dos años", ha asegurado.

Desde el medio estadounidense han hablado de actores como Mark Ruffalo, del que aseguran que es "uno de los críticos más acérrimos de Israel". "¿Pero ha compartido algún mensaje sincero sobre este primer paso hacia la paz? No, solo un montón de publicaciones anti-Trump de sus amigos, incluyendo a Robert De Niro", ha criticado.

Pero, acto seguido, han hablado de Javier Bardem. "Quizás el más descarado de todos sea el actor español Javier Bardem. Ha publicado algunos vídeos de niños celebrando en Gaza, pero su alegría se vio empañada por las quejas que le hacían afirmar que el alto el fuego no aborda el verdadero problema de una Palestina libre", han recriminado.

También se han acordado de la carta abierto que firmó junto a Penélope Cruz en 2014, "acusando a Israel de genocidio" y, cuando recibió críticas, tuvo que emitir una declaración. "Tengo un gran respeto por el pueblo de Israel y una profunda compasión por sus pérdidas", aseguró, en su momento, el actor.

La periodista del New York Post ha recordado la kufiya palestina con la que el intérprete español apareció en los premios Emmy. "Cuando los manifestantes en Madrid interrumpieron la carrera ciclista de La Vuelta porque el equipo de Israel estaba compitiendo, Bardem elogió a los agitadores y agregó: 'no podemos permitir' que compitan. Supongo que nunca tuvo realmente compasión por el pueblo de Israel después de todo. Los postes de la portería siempre se mueven con esta multitud", ha expresado.

"El silencio de hoy dice mucho sobre lo que parece ser su objetivo real y muy siniestro: borrar a Israel del mapa", ha recriminado Kirsten Fleming a los actores, en su columna de opinión.

