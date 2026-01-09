Enseña lo que gana limpio todos los meses como profesor de secundaria en Madrid y en los múltiples comentarios no hay consenso: "Me parece una vergüenza"

El sueldo de los profesores es siempre tema de debate en España. Por lo general, existe la convicción de que deberían ser una de las profesiones mejor pagadas para así atraer talento y poder impulsar el conocimiento en las próximas generaciones.

Pero la realidad es bien diferente y los docentes no figuran ni de cerca entre las profesiones mejor pagadas en el país. Manu Iglesias, conocido en TikTok como ProfeManu, ha mostrado sin problema su sueldo neto mensual y ha provocado un vivo debate.

"Esto es lo que cobra un profesor de secundaria en Madrid. Lo cuento porque muchos alumnos queréis ser profesor y habéis preguntado. Otros lo habéis preguntado solo por curiosidad, pero bueno, el sueldo es público, así que me da igual decirlo", señala.

El docente matiza que "el sueldo tiene tres partes: el sueldo base, el suplemento específico y el complemento de destino": "Yo, aparte, soy tutor, así que también tengo el complemento de tutoría, que no es mucho, pero para algo da".

El sueldo limpio: 2.179,91

"En mi caso no tengo antigüedad, porque llevo solamente tres años en el cuerpo, pero a medida que pasen los años voy sumando trienios y sexenios. Así que el total neto sacando IRPF sería 2.179,91 euros", señala.

Algunos usuarios le han preguntado cuántas horas hace y el docente también ha aclarado el asunto al explicar que son 20 lectivas a la semana, más 10 complementarias y otras siete y media de trabajo en casa.

"Muy poco"

En los comentarios, no hay unanimidad al respecto. Están, por un lado, quienes creen que el sueldo es demasiado bajo. "Me parece una vergüenza que como estudiante haya trabajado de camarero en verano y haya ganado más que un profesor", admite una persona.

"Muy poco. Lo mejor que tiene ser profesor son las vacaciones, y lo peor el sueldo y tener que aguantar a los alumnos", señala otro.

Pero están los que creen que es un sueldo demasiado alto. Por ejemplo: "Para ser un sueldo público que pagamos entre todos me parece demasiado! ¿Qué tal un referéndum ciudadano para decidir que se les paga a todo el sector público? Médicos policías etc".

Lo que ganan los profesores en Europa

"¿Entonces por qué hacen huelgas? Si veo que cobran bien", señala otro usuario. Por comparar, el informe de Eurydice, la red de información sobre educación financiada por la Comisión Europea, sobre los salarios de los profesores en Europa revela las enormes diferencias salariales entre los diferentes países.

El salario medio de un profesor español que comienza su carrera está en torno a los 34.000€ (en Bachillerato), encontrándose en el número 9 de los países mejor pagados en Europa. En Dinamarca, en cambio, supera los 47.000.