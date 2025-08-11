Feijóo deja este sentido mensaje a Morante de la Puebla y muchos se dan cuenta de un detalle

Una publicación del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, está levantando humo en las redes sociales. Se trata de un mensaje de apoyo que dejó en su cuenta oficial de X -antes Twitter-, en la que el presidente del Partido Popular se interesa por un suceso ocurrido ayer domingo en Pontevedra. No ha faltado quien le indicase un pequeño detalle, que también estaba produciéndose un suceso importante en otro punto cercano a Galicia.

Feijóo cerró filas con Morante de la Puebla, remitiéndole un sentido mensaje de apoyo y ánimo, quien recibió una severa cornada durante una corrida en la plaza de toros de dicha capital provincial gallega. "Todo mi ánimo para Morante de la Puebla tras la cogida sufrida hoy en Pontevedra", reza el encabezamiento del texto, acompañado de la noticia de la cogida.

No se quedó ahí Feijóo, quien también aprovechó para dejarle a Morante alguna frase de alabanza. "Nos enseñas que el toreo clásico y puro nunca está exento de peligro", subrayó Feijóo sin dejar muy claro cuál es el toreo moderno. Y, a modo de desenlace, también tuvo espacio para otros reconocimientos y empleo de términos 'deportivos': "Te deseo una pronta recuperación, maestro. Muchos españoles seguimos con ilusión tu temporada histórica".

Los consejos a Feijóo sobre la actualidad

Ante tal sentido mensaje, no han faltado usuarios de X que han querido aconsejar a Feijóo sobre otros asuntos de actualidad sobre los que podría pronunciarse el líder de la formación con mayor número de votos en España. Por ejemplo, le han expuesto que el domingo también ha sido un día complicado en todo el territorio nacional por los distintos incendios que lo asolan, pero especialmente en León, donde el paraje natural -patrimonio de la humanidad, de incalculable valor paisajístico y ambiental- de las Médulas se ve cercado por el fuego. O directamente en Galicia.

Tampoco han faltado otros usuarios que han echado en falta mensajes de apoyo a la familia de la migrante fallecida en el marco de un accidente laboral -aplastada por una carretilla- en Jumilla. La misma localidad murciana donde PP y Vox han alcanzado un acuerdo para evitar que se pueda producir rezos colectivos de dos festividades musulmanas en recinto deportivos públicos. Cabe señalar que hay otro gran tipo de queja en los comentarios, y es la de aquellos seguidores del toreo que no se creen que Feijóo sea realmente aficionado y fan de Morante.

