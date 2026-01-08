Fran Perea manda este mensaje a los políticos españoles: "Siempre he echado de menos eso"

El músico y actor malagueño Fran Perea ha aprovechado una entrevista concedida al diario El Mundo y publicada este jueves para mandar un mensaje a los políticos españoles con el objetivo de que promuevan más el interés por la cultura en nuestro país de lo que lo han hecho hasta ahora.

Ha llegado tras repasar su momento actual y todo lo que supuso encarnar al personaje de Marcos en Los Serrano para su vida y para su trayectoria profesional. "Ahora que estás tan metido en la producción teatral y musical, ¿descuida España su cultura?", ha sido interrogado Perea.

El artista, que estrena la tercera temporada de la serie Atasco, ha asegurado que "bastante". "Siempre he reivindicado poner la cultura encima de la mesa como un elemento de primera necesidad. En este país la cultura nunca está en el debate político", ha afirmado.

Perea ha apuntado que "no da votos, cuando hay recortes es de lo primero que cae, en el Congreso y en los debates casi nunca se habla de ella...". "Me da muchísima pena y creo que desde las instituciones se debería fomentar mucho más algo que ayuda a la gente a ser más feliz, a tener un criterio propio y a tener valores", se ha resignado.

Ahí ha aprovechado para mandar un mensaje con una petición a los políticos: "A lo mejor eso es lo que no quieren… Siempre he echado de menos eso, que los políticos alardeasen tanto de ir al teatro como de ir a un partido de fútbol para apoyar a la selección o a un equipo español. No es incompatible".

Un vistazo a su trayectoria

Aunque antes de dar vida a Marcos, Marquitos para media España, Perea ya estuvo en El Comisario y Al salir de la clase, fue Los Serrano la serie en la que le llevó al estrellato nacional e internacional con capítulos con más de ocho millones de espectadores.

Sin embargo, en estos 20 años desde la ficción de Telecinco, Perea ha protagonizado muchos papeles en los que enumeramos a continuación: