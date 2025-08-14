Joaquín Kremel utiliza solo una frase para resumir lo que está pasando con los incendios de España: no gustará al PP

El actor Joaquín Kremel ha publicado en un tuit de la red social X—antes Twitter— una frase que resume perfectamente lo que piensa no solo ya de los incendios que están asolando varios puntos de España, sino de las catástrofes en general que pueden suceder en el país.

Por el momento, tanto Galicia como Extremadura, Valencia y Asturias mantienen los frentes activos y los desalojos preventivos, mientras siguen luchando con el avance del fuego, que ha arrasado ya más de 50.000 hectáreas de monte. Castilla y León es la comunidad cuya situación es más grave, con más de 7.800 personas evacuadas entre Molezuelas de la Carballeda, Castrocalbón y Puercas.

Uno de los temas que más se está debatiendo tanto en redes sociales como en los platós de televisión es la gestión que están teniendo los políticos y Kremel ha reflejado lo que piensa, generando más de 29.000 testigos y 2.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

"Hay algo todavía peor que una catástrofe y es que el PP la gestione", ha escrito el actor en un tuit, dando inicio a un hashtag titulado "#loschicosdelVentorro", en referencia al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y su gestión durante la tragedia de la DANA.

Ha generado multitud de reacciones y muchos no han podido estar más de acuerdo: "Hacía tiempo que no veía un hashtag tan bueno👏👏". "Imaginaos que hubieran estado en el gobierno y les hubiese tocado gestionar la pandemia del COVID", ha teorizado otro usuario de X.

Muere un segundo voluntario en Zamora

Un varón de unos 36 años ha resultado herido por uno de los incendios de Zamora y ha fallecido este jueves 14 de agosto en la unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid. Según ha informado el diario El Norte de Castilla, que detalló sus datos, contaba con quemaduras en más del 5% de su cuerpo.

Hasta el momento ya son dos voluntarios que han fallecido a causa de las llamas. El otro sujeto es un hombre de 50 años, de nacionalidad rumana, que intentó salvar a los animales de un centro de hípica en Tres Cantos (Madrid).