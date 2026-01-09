¿Cuánto cuesta anexionar Groenlandia?: EEUU debate si entre 10.000 o 100.000 dólares por cabeza

Es tiempo de rebajas. Pero en EEUU están pensando en llevarlo al extremo. ¿Cuánto costaría una anexión de un territorio como Groenlandia? En términos económicos y sin volver a saltarse el derecho internacional por la vía militar. La Administración Trump estaría haciendo esas cuentas y sobre la mesa hay cálculos que van de los 10.000 a las 100.000 dólares estadounidenses por cabeza. Pero no por ciudadano danés, sino por cada uno de los cerca de 57.000 groenlandeses.

Así lo recoge la agencia Reuters en una información en la que desvela que funcionarios de EEUU debaten con fuerza esta posibilidad ante la negativa de Dinamarca -país que administra este territorio autónomo- y de la propia Unión Europea a una compra directa del territorio o la no descartada opción de tomarla por la fuerza.

Al menos cuatro fuentes conocedoras de dichas conversaciones han confirmado que estas se perfilan en torno a dicha horquilla de pagos, pero no habría nada en firme. De momento, se desconoce cómo se efectuaría ese pago y cuál sería la cifra concreta o la que más posibilidades tiene de convertirse en una propuesta formal.

Pero... ¿sin pasar por caja en Dinamarca?

La opción de pagar a los propios groenlandeses es una de las que ha cobrado más peso entre los analistas internacionales en los últimos días, a pesar de la retórica de la fuerza que ha venido empleando recurrentemente la Casa Blanca. Copenhague se niega a hablar de una hipotética venta de esta isla clave en recursos naturales -petróleo, gas natural, tierras raras...- y geoestratégica en cuanto a las nuevas rutas marítimas que surgen del deshielo.

Pero la clave no es una cuestión meramente económica, relacionada con pagar más o con pagar menos. Groenlandia dispone de la capacidad para independizarse totalmente de Dinamarca -no es considerado territorio comunitario como tal, aunque Bruselas lo reconoce como parte de dicho país nórdico- y romper lazos financieros o de seguridad. Esa opción se tornó posible en 2009, con la aprobación de la ley que les otorga el autogobierno y reconoce que pueden decidir su futuro en un referéndum vinculante.

De hecho, más allá de las intentonas estadounidenses, el debate en Nuuk en las últimas décadas ha sido la de si separarse de Dinamarca. El Gobierno groenlandés -una coalición a cuatro bandas- es proclive a la independencia, pero no a la anexión por parte de EEUU. En Copenhague existe el temor de que la estrategia de Washington pase por impulsar una campaña para allanar el camino a dicha decisión en un referéndum, tanto para pasar a formar parte del gigante norteamericano como optar por la vía de un acuerdo de asociación, por ejemplo, similar al existente con Puerto Rico u otros Estados Libres Asociados.

¿Cuánto pagó EEUU por otros territorios comprados en el pasado?

Cabe destacar que, si bien forma parte de otra etapa histórica en la que los grandes imperios compraban y vendían trozos de territorio -con sus recursos y habitantes incluidos, claro-, EEUU logró hacerse con varios de ellos mediante la chequera. Uno de los vendedores más conocidos fue el antiguo imperio ruso, al que adquirió Alaska, pero es que también llegó a seducir a Dinamarca en su momento.