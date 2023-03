Jordi Cruz triunfa (y mucho) al contar el cambio que hicieron en uno de sus programas por el Día del Padre

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre el audio de una profesora de Jerez en el que defendía que se deje de celebrar el Día del Padre. Algo que criticó con mucha dureza el cantante Bertín Osborne, con un vídeo que compartió en su perfil de Instagram.

"¿Que no se puede celebrar el día del padre? ¿Y qué tienen que celebrar? ¿El día de la persona especial? ¡Pero vamos a ver! ¿Pero quién es esta loca? ¿Pero de qué manicomio se ha escapado? No le habrán soltado", llegó a asegurar.

Pero, lejos de esta polémica, el conocido e histórico presentador de Art Attack, Jordi Cruz, ha publicado uno de los tuits más compartidos de las últimas horas.

En él, ha revelado el cambio de última hora que decidieron hacer en uno de los programas de Disney, Club Disney, durante su emisión en el Día del Padre.

Sin necesidad de mencionar la polémica de los últimos días, el ilustre presentador ha querido contárselo a sus seguidores en la red social del pájaro azul.

"Una vez el Día del Padre coincidió con emisión de Club Disney. Me acuerdo perfectamente que, antes de empezar el programa, cambiamos el guion enviando de primeras un abrazo muy especial y fuerte para l@s espectadores que no podían celebrar ese día fuera por la razón que fuera", ha señalado, en un tuit que supera los 1.700 me gusta en casi un día.