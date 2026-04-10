La frase en inglés de Pedro Sánchez con la que se refiere al sentimiento de "ser europeo"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha intervenido este viernes en el Foro European Pulse en Barcelona, organizado por Político y BeBartlet en Barcelona. Y desde allí ha defendido crear un ejército europeo conjunto "incluso mañana si es necesario".

Durante su comparecencia, Pedro Sánchez se ha referido al sentimiento europeo, asegurando que los europeos "somos, de forma consciente, los más satisfechos con nuestra vida". Y para resumirlo, ha utilizado una frase en inglés con la que lo ha dicho todo.

"Si me permiten la expresión: It feels good to be european", ha dicho, que en español significa "se siente bien ser europeo". "Es que además, Europa no solamente es bienestar para sus ciudadanos; es confianza, es estabilidad para con el resto del mundo en este tiempo tan incierto que vivimos", ha asegurado Pedro Sánchez.

Europa, "una esperanza para la paz"

El presidente de Gobierno ha definido el momento actual como "un tiempo de guerras que no nos son lejanos ni tampoco ajenos como es Gaza, como es Cisjordania, como es Irán, como es el Líbano, en los que Europa representa una esperanza para la paz".

Al hilo de esto Pedro Sánchez ha comentado que "en un momento de retroceso en la solidaridad global como es el actual es importante que desde Europa sus líderes mantengan un compromiso con la cooperación".

Igualmente, ha defendido el peso de Europa en el mundo poniendo en valor "el bienestar de su gente". "Yo creo que Europa no es el problema, sinceramente. Es la referencia", ha afirmado el presidente del Gobierno en esta cumbre.

"De los 20 países con mayor esperanza de vida del mundo, 15 están en Europa. 15 de 20. De las 31 democracias consolidadas del planeta. 20 son europeas. 20 de 31. Somos el continente donde más ciudadanos dicen gozar de buena o muy buena salud", ha destacado momentos antes.