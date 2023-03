Esta joven se lleva 300.000 reproducciones con la pregunta que hace tras el caso Ana Obregón

La usuaria de Tik Tok Noa García, que acumula casi 60.000 seguidores en la red social de moda, está arrasando en las últimas horas con la pregunta que ha planteado tras saltar la noticia de que Ana Obregón es madre a través de la gestación subrogada.

"¿Por qué si yo me voy a Amsterdam y me pillo un kilo de marihuana y lo intento traer a España soy una traficante de drogas, pero si me voy a Miami, me compro un bebé y lo traigo a España, siendo esta práctica ilegal aquí, no soy una traficante de personas?", ha preguntado.

Su vídeo se ha hecho viral en la red social y en cuestión de horas ya ha superado las 300.000 reproducciones. Además, también ha recibido multitud de respuestas en las que le dicen que es muy acertada.

La actriz, de 68 años, fue el nombre propio de este miércoles después de que la revista ¡Hola! publicase en exclusiva la noticia, que lleva desde la noche del martes dando que hablar.

"Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR", reaccionó la propia Obregón en su cuenta de Instagram, donde además usó las dos etiquetas "bienvenida al mundo y muero de amor".