Rafa Nadal es investido doctor honoris causa y la reacción de una historiadora es digna de un Grand Slam 

Rafael Nadal ya tiene un título más, pese a llevar más de un año retirado de las pistas de tenis. El pasado martes fue investido como doctor honoris causa de la Universidad Politécnica de Madrid y el revuelo ha sido grande.

Muchos han sido los usuarios que han reaccionado al reconocimiento, criticándolo ya que se produce sólo por su carrera deportiva y no la académica. Algo que para algunos es un desprestigio para la universidad madrileña.

Tras ver el momento en el que ha sido investido como doctor honoris causa, la historiadora y escritora española Esther López Barceló ha publicado un mensaje que no deja de compartirse en las últimas horas.

"A ver cuando a una historiadora la distinguen con una Copa Davis", ha reaccionado, en un tuit que no deja de sumar me gusta. Su mensaje ya supera los 14.000 y acumula cientos de comentarios.

No ha sido la única que ha hablado de ello. Sandra Moreno, Doctora en Derecho y asesora jurídica, también ha mostrado su malestar con el reconocimiento a Rafa Nadal y lo ha categorizado de "fraude".

"El doctorado Honoris Causa se le otorga a alguien con trayectoria académica y aportaciones destacadas al conocimiento, la ciencia; no al deporte, por muy exitoso que sea, para eso están otros premios. Así es cómo se devalúa el título de doctorado y la misma universidad #esfraude", ha explicado en un tuit.

Por algunas de estas reacciones, el chef José Andrés ha respondido, defendiendo que "se lo merece como nadie". "Los estudios y vivencias de la vida cuentan también... y él va sobrado de eso y más...", replicó.

"Significado especial"

Al ser investido como doctor honoris causa, Nadal ofreció un discurso agradeciendo a la institución por concederle tal distinción. Un título que ha recibido "con enorme emoción y humildad".

"Para alguien que ha dedicado su vida al deporte, recibir un doctorado honoris causa por una institución de referencia en los ámbitos de la ingeniería, la ciencia y la innovación tiene un significado muy especial", defendió.

Nadal aprovechó su intervención para destacar que "el deporte de alto nivel ha evolucionado enormemente en las últimas décadas". "Hoy está profundamente vinculado al conocimiento científico, la preparación física, la medicina deportiva, la biomecánica, el análisis del rendimiento o la tecnología aplicada al entrenamiento forman ya parte esencial de la alta competición", añadió.

"A lo largo de mi carrera he recibido distintos reconocimientos, pero los que provienen del mundo académico tienen un significado especial porque representan el respeto de una institución dedicada al conocimiento, a la formación y al progreso de la sociedad. En el deporte de élite, como en la ingeniería o en cualquier disciplina científica, el talento es importante, pero nunca es suficiente por sí solo", reiteró.