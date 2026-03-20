Kevin Spacey se entera del éxito de 'Torrente Presidente' y deja esta clara sentencia

Kevin Spacey no se suele pronunciar mucho en redes sociales, sobre todo después de las denuncias por acoso sexual que pesan sobre su figura. Este mismo jueves se ha sabido que el actor ha llegado a un acuerdo económico con tres hombres que lo acusaban de haberse sobrepasado con ellos.

Con las puertas del cine de Estados Unidos cerradas, Spacey ha tenido que abrir horizontes y ha encontrado en España y en Santiago Segura y en Torrente un aliado para seguir haciendo películas, o por lo menos cameos.

Kevin Spacey, ganador de dos premios Oscar, uno por American Beauty y otro por Sospechosos habituales, es uno de los cameos estrella de Torrente Presidente, la última cinta de la saga creada por Santiago Segura en 1998.

Torrente llega a 'Variety'

De hecho, el medio Variety, una de las revistas de cine más famosas de Hollywood, realizó un reportaje hablando del éxito de la película de Segura en las salas españolas y de su impactante recaudación.

La cinta se estrenó el pasado 13 de marzo y va camino de batir todos los récords de recaudación con 6,9 millones de euros en su primer fin de semana, según datos de Comscore.

En ese mismo reportaje, Variety se preguntaba: "¿Quién hubiera imaginado que Kevin Spacey, después de que su carrera en Hollywood terminara en medio de varias acusaciones de agresión sexual, aparecería en una superproducción cinematográfica?".

Y, para sorpresa de muchos, el propio Kevin Spacey ha respondido en X, donde tiene 3,5 millones de seguidores. El actor ha dicho: "Una semana muy emocionante. ¡Mucho que agradecer!".

Paralelismo Torrente-Vox

En esa misma pieza, el medio norteamericano hace un paralelismo entre Torrente y Vox, partido parodiado en la película —allí lo llama Nox—: "Cuando Torrente apareció por primera vez, fue recibido como una parodia hilarante de aquellos fanáticos históricos que aún afirmaban, en plena democracia, que España era mejor bajo el franquismo".

Y añaden citando al partido de Santiago Abascal: "Ahora, su figura tiene una relevancia muy actual, ya que el partido de extrema derecha Vox se ha consolidado como la tercera fuerza política más votada de España".