La nota que ha sacado en un examen de Historia de España es historia... pero de X

Pocas cosas gustan más en redes sociales como X, anteriormente Twitter, que las publicaciones relacionadas con los ejercicios de clase, ya sean exámenes, respuestas de alumnos o incluso mails de profesores.

En las últimas horas está dando que hablar en la red social de Elon Musk la nota que ha sacado en el examen de Historia de España: un -1,93. Todo apunta a que esta nota se debe a que el ejercicio ha sido tipo test por lo que al restar las respuestas erróneas ha llegado a esa puntuación.

"Chavales me he superado", ha escrito junto a una fotografía del examen, en la que se puede ver el inicio de alguna pregunta y la materia en cuestión. La publicación está triunfando mucho en X con más de 4.000 'me gusta' en poco más de 10 horas y subiendo.

En los comentarios hay muchas incógnitas: desde por qué hay exámenes de tipo test de Historia de España pasando a qué va pasar con su media de bachillerato y terminando por lo más repetido, el "podría ser yo perfectamente".