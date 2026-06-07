Un medio estadounidense habla de la visita del papa León XIV a España y destaca las ampollas que levantará en Trump y Vox

Este domingo se cumple el segundo día del papa León XIV en España, después de que este sábado aterrizara en el aeropuerto de Barajas en una jornada en la que le dio tiempo tanto para encontrarse con los reyes y miembros del gobierno, como a participar en una vigilia con los jóvenes.

Su visita ha supuesto todo un terremoto, no solo a escala nacional, sino también a nivel internacional, con todos los focos puestos sobre nuestro país, a donde llevaba sin venir un papa desde hace quince años.

Uno de los medios que ha hablado sobre su visita ha sido el diario estadounidense New York Times, el cual ha señalado las ampollas que levantará la estancia del Pontífice en figuras como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o en partidos políticos españoles, como es el caso del ultraderechista Vox.

Una de las cuestiones por las que este viaje podría sentar mal al dirigente republicano, según apuntan desde el periódico, es que "podría provocar aún más hostilidad por parte de la Casa Blanca al reunir a Leo con el primer ministro español, Pedro Sánchez, dos de los mayores críticos internacionales del presidente en materia de Irán y migración".

El diario cree que las políticas liberales de España y su papel en la acogida de inmigrantes han sido dos de las cuestiones por las que el Pontífice ha elegido nuestro país, el cual se alinea con sus valores y con su visión.

"España es también un país cada vez más dinámico que se ha erigido como un referente europeo en políticas liberales, incluyendo la acogida de inmigrantes, lo cual coincide con la visión de Leo. Y al hablar español con fluidez, Leo, antiguo obispo en Perú y ciudadano peruano, tendrá una voz influyente a nivel internacional que resonará mucho más allá de las fronteras de España y del mundo angloparlante", agregan.

Muestra de ello se puede observar en una de sus últimas paradas del viaje, cuando se irá a Gran Canarias, uno de los lugares más afectados por esta crisis y señalados por la ultraderecha. "Al finalizar su visita, Leo se dirigirá a las Islas Canarias para reunirse con inmigrantes, poniendo de relieve un tema que ha indignado a la derecha española. Mientras que muchos países europeos han cerrado sus puertas a los inmigrantes, España las ha abierto", afirman.

El catolicismo que practica Abascal y su oposición a las políticas a favor de los inmigrantes

Además de levantar ampollas en Trump, la visita del papa León XIV también demostrará algunas diferencias con ciertas figuras y partidos a escala nacional, como es el caso del partido de ultraderecha Vox y su líder, Santiago Abascal, tal y como explican desde el diario estadounidense, donde mencionan algunos de los roces o diferencias que han tenido.

"Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, se refirió en una ocasión despectivamente a Francisco por su apellido, llamándolo 'Ciudadano Bergoglio' para expresar su oposición a sus políticas a favor de los inmigrantes. Ese enfoque continuó después de que León X se convirtiera en papa, cuando Vox atacó a los obispos españoles por su postura acogedora hacia los inmigrantes", recogen en el diario.

La inmigración, sin embargo, no es el único punto donde los ultraderechistas y el religioso chocan. También su visión del catolicismo. "La interpretación que hace el señor Abascal del catolicismo supone otro posible punto de conflicto con Leo. El señor Abascal ha intentado ganarse el voto católico haciendo hincapié en su oposición al aborto, a los derechos de los homosexuales y promoviendo los valores familiares tradicionales españoles", señalan, antes de asegurar que el papa León XIV se ha mostrado ya en contra de la polarización e instrumentalización, especialmente en cuestiones como la fe.

"En privado, León XIII ha expresado a los obispos españoles su oposición a la politización de la fe. En una reunión celebrada en noviembre en el Vaticano entre los principales prelados españoles y el papa, León XIII manifestó su preocupación por las fuerzas ideológicas en España que instrumentalizan a los votantes católicos para su propio beneficio político", sentencian.