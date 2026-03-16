Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La prestigiosa revista 'Rolling Stone' pone el foco en este gesto de Javier Bardem en los Oscar: ojo porque sólo otro más hizo algo parecido
Virales
Virales

La prestigiosa revista 'Rolling Stone' pone el foco en este gesto de Javier Bardem en los Oscar: ojo porque sólo otro más hizo algo parecido

El actor dio que hablar durante la ceremonia. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
El actor Javier Bardem, en los Premios Emmy, el pasado 14 de septiembre.
El actor Javier Bardem, en los Premios Emmy, el pasado 14 de septiembre.Michael Buckner

Javier Bardem no ha pasado desapercibido en la gran noche del cine norteamericano: la gala de los Oscar. El actor posó en la alfombra roja con una chapa con el lema "No a la guerra", igual que en el año 2003, y con un recuerdo por el pueblo palestino. 

Además, Bardem fue el encargado de entregar el premio, junto con Priyanka Chopra, a mejor película internacional, que finalmente se lo acabó llevando la cinta noruega Valor sentimental.

Antes de dar paso a los nominados, Bardem, ganador de un premio Oscar, dijo: "No a la guerra y libertad para Palestina". Una sentencia que ha sido noticia en todos los medios nacionales e internacionales. 

La revista Rolling Stone, una de las más prestigiosas del mundo, ha recogido en una noticia las palabras de Javier Bardem y han señalado que la suya fue una de las pocas reivindicaciones políticas de la noche. 

Tan sólo una persona más dejó un mensaje político: el director del ganador del Oscar a mejor documental Mr. Nobody contra Putin, el checo David Borenstein, que dijo que "la película trata sobre cómo se pierde un país". 

"Se ve en el metraje que se puede perder un país a través de centenares de pequeños actos de complicidad. Cuando un gobierno asesina a personas en las calles de nuestras principales ciudades, cuando guardamos silencio, cuando los oligarcas toman el control de los medios y controlan cómo los producimos y consumimos en el audiovisual. Todos nos enfrentamos a una elección moral, pero incluso un don nadie es más poderoso de lo que pueden pensar ustedes", denunció el cineasta. 

'Variety' y 'The New York Times'

Otros grandes medios del panorama internacional como el especializado VarietyThe New York Times han analizado el papel de Javier Bardem en la ceremonia de los premios Oscar. 

Variety, una de las revistas más influyentes de Hollywood, puso el foco en que las personas presentes en el auditorio de Los Angeles se puso a aplaudir tras las palabras de Bardem. 

"Fue quizás el más directo de todos", ha dicho también el prestigioso periódico estadounidense The New York Times sobre el papel de Bardem, uno de los actores más combativos del panorama nacional e internacional. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos