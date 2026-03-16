La prestigiosa revista 'Rolling Stone' pone el foco en este gesto de Javier Bardem en los Oscar: ojo porque sólo otro más hizo algo parecido

Javier Bardem no ha pasado desapercibido en la gran noche del cine norteamericano: la gala de los Oscar. El actor posó en la alfombra roja con una chapa con el lema "No a la guerra", igual que en el año 2003, y con un recuerdo por el pueblo palestino.

Además, Bardem fue el encargado de entregar el premio, junto con Priyanka Chopra, a mejor película internacional, que finalmente se lo acabó llevando la cinta noruega Valor sentimental.

Antes de dar paso a los nominados, Bardem, ganador de un premio Oscar, dijo: "No a la guerra y libertad para Palestina". Una sentencia que ha sido noticia en todos los medios nacionales e internacionales.

La revista Rolling Stone, una de las más prestigiosas del mundo, ha recogido en una noticia las palabras de Javier Bardem y han señalado que la suya fue una de las pocas reivindicaciones políticas de la noche.

Tan sólo una persona más dejó un mensaje político: el director del ganador del Oscar a mejor documental Mr. Nobody contra Putin, el checo David Borenstein, que dijo que "la película trata sobre cómo se pierde un país".

"Se ve en el metraje que se puede perder un país a través de centenares de pequeños actos de complicidad. Cuando un gobierno asesina a personas en las calles de nuestras principales ciudades, cuando guardamos silencio, cuando los oligarcas toman el control de los medios y controlan cómo los producimos y consumimos en el audiovisual. Todos nos enfrentamos a una elección moral, pero incluso un don nadie es más poderoso de lo que pueden pensar ustedes", denunció el cineasta.

'Variety' y 'The New York Times'

Otros grandes medios del panorama internacional como el especializado Variety y The New York Times han analizado el papel de Javier Bardem en la ceremonia de los premios Oscar.

Variety, una de las revistas más influyentes de Hollywood, puso el foco en que las personas presentes en el auditorio de Los Angeles se puso a aplaudir tras las palabras de Bardem.

"Fue quizás el más directo de todos", ha dicho también el prestigioso periódico estadounidense The New York Times sobre el papel de Bardem, uno de los actores más combativos del panorama nacional e internacional.