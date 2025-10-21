La reflexión de Rosalía durante su trayecto a Callao que hace estallar las risas de todos menos de su hermana Pili

Rosalía puso ayer Madrid patas arriba. Sin anunciar nada en concreto la cantante catalana consiguió desatar la locura en la capital y dio un show en directo que desprendía surrealismo y naturalidad en cantidades industriales.

Lo que realmente pasó fue el anuncio de la portada su nuevo disco, Lux, que verá la luz el el próximo 7 de noviembre. Pero ya sabemos que Rosalía siempre hace las cosas a lo grande, y esta vez no iba a ser menos.

Durante un directo en TikTok la cantante empezó a comentar junto a su equipo, del que forma parte su hermana Pilar Vila Tobella, más conocida como Pili, que se dirigían a la plaza de Callao. Un anuncio que hizo que la ubicación se colapsase en menos de media hora.

Acto seguido Rosalía se puso a los mandos de un Nissan GTR blanco para llegar a Callao en un disparatado trayecto por el centro de Madrid en el que la catalana iba saludando a todo el que se paraba a su lado, conducía a toda pastilla y ponía de los nervios a Pili, su hermana mayor.

Y, sin lugar a dudas, uno de los momentos épicos del trayecto en coche, que ya ha corrido como la pólvora por las redes ha sido una reflexión que ha hecho la cantante catalana entre risas mientras conducía.

"¡Me quiero retocar! Ah no, que no hay espejo aquí… Cómo se nota que estos coches están hechos por hombres", ha manifestado la cantante mientras intentaba mirarse en el espejo del parasol del conductor. Spoiler: no había.

Una broma que sus fans han compartido sin parar en redes socialies y que hizo estallar las risas tanto de sus amigos como de todos sus fans. Solo hubo una persona a la que no le hizo ni pizca de gracia, y eso que la cantante repitió el comentario dos veces: a su hermana Pili.

"Amor no hay que retocarse, hay que conducir, mira pa'lante", le contestaba la hermana en tono serio, nerviosa por su conducción temeraria. "Pero que el semáforo dura la vida Pili", le respondía Rosalía, tomándoselo con humor.

"¡Mira pa'lante!", le vuelve a contestar la hermana, sin hacer caso de su justificación. Mientras tanto, todavía parada y con el semáforo en rojo, la artista coge el altavoz y sube la música, Vivaldi, mientras los amigos le animan: "¡Toma esa playlist!".

"Venga, venga que está verde. Que nos pitan", le dice a la cantante otro de sus amigos, el cual está detrás al lado de su hermana Pili. Y, en ese momento, Rosalía acelera para arrancar, lo que vuelve a desatar el miedo de su hermana.

"Pero a ver, que no vayas rápido", le pide su hermana mayor. "¡Tranquiiila Pili! Es que de verdad mi hermana, no hay manera de que se relaje conmigo conduciendo. ¡Llevamos así toda la vida!", cuenta Rosalía.

"Es que me pongo histérica", comenta Pilar. "Ya, es que tranquila Pili", le responde la cantante. "No lo adelantes Rosalía", le sigue indicando la hermana desde el asiento de atrás. "Tranquila, tranquila", le responde la cantante, tratando de calmarla entre risas.

Un divertido vídeo que podría retratar una situación de lo más común entre dos hermanas cualquiera y que, quizá por eso, ya lleva más de medio millón de visualizaciones y más de 31.000 'me gustas'.

"Con Vivaldi de fondo y un rosario colgando: CINE"; "La Pili con cuatro ataques de pánico cada vez que rosalía pisaba el acelerador... Uf, representada"; "El día más tranqui con mi hermana pequeña conduciendo", han comentado algunos usuarios.