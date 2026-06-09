La respuesta de Emilio Aragón al ser preguntado por la ola de antimigratoria que hay en España

El actor, humorista, payaso y uno de los rostros más conocidos de España en los años 80 y 90 Emilio Aragón ha concedido una entrevista al diario El Mundo para promocionar la tercera entrega de la saga de novelas juveniles que ha creado en Telmo Lobo, La aventura contra el tiempo.

Durante la conversación ha sido preguntado por el hecho de haber nacido en La Habana (Cuba) y haber vivido durante 13 años en el continente americano. "Eso es. Yo soy emigrante. Es lo que me considero y estoy muy orgulloso de ello. Llegué a España en el año 73 y como niño y preadolescente viví con cierto anhelo de pertenencia. Tenía un pasaporte español, pero mi acento era porteño, puertorriqueño o mexicano, según épocas", ha reconocido.

Aragón ha asegurado que forzaba el acento en los lugares en los que estaba para integrarse, algo le vino muy bien en su infancia. "Llegásemos a la cultura que llegásemos, entendíamos que nos teníamos que integrar. En San Juan de Puerto Rico, aprendí el folclore, la gastronomía y era de los Senadores de San Juan de béisbol. Llegué a conocer a Roberto Clemente, que era mi ídolo. Y nos fuimos a Argentina, me hice hincha de San Lorenzo de Almagro y aprendí a tocar el bombo legüero", ha asegurado, bromeando con que cuando llegó a España hablaba con el acento de Jorge Valdano.

Entonces, el humorista y protagonista de la serie Médico de familia, cuyos capítulos superaban el 40% de audiencia y los siete millones de espectadores, ha sido preguntado por la ola antimigratoria que existe en España.

Él ha sido tajante: "Te respondo con lo que he vivido. Es un trabajo en dos direcciones. En todos los países a los que he ido me he sentido acogido. En todos. Eso es lo primero que se necesita para la convivencia, sentirte bien recibido. Y luego, como te comentaba, en todos yo me esforcé en integrarme en sus culturas, que es lo que más resistencias rompe".

"No entiendo que se mire con sospecha al inmigrante, ni lo entiendo ni me gusta. Y tampoco entiendo que no te integres en la cultura del país que te acoge", ha añadido el también escritor.

Además, Aragón ha mencionado a los astronautas que viajaron a la Luna: "Hay que entender este planeta con esa fantástica frase que dijo una de las astronautas del Artemis: '¡Desde aquí veo la Tierra y somos una balsa en la mitad de la nada'. Todos estamos en esa balsa y tenemos que remar juntos".