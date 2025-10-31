La sindicalista Afra Blanco no puede ser más contundente al recordar la gestión de Mazón en la DANA

La crítica de la sindicalista Afra Blanco durante su intervención en el programa Espejo Público al recordar como fue la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante los momentos más críticos de la terrorífica DANA, no ha podido ser más contundente.

"Es clave precisamente lo que vaya a decir la periodista, pero no podemos perder de vista la mentira de Mazón. Y la mentira de Mazón sobre todo con 229 víctimas a sus espaldas", ha aseverado la activista en pleno directo.

"Es que hay que pensar en esas familias, en esas familias que un año después se encuentran con un Mazón precisamente en el día del funeral del Estado siendo aplaudido y precisamente no con silencios", ha afirmado, recordando a las víctimas del temporal que azotó la Comunidad Valenciana, cobrándose la vida de 237 personas.

"Con un Mazón que te dice que llegó al CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado) a las siete de la tarde cuando en realidad llegó a las 20:28 y ya ha enviado el mensaje, y tarde", ha recordado la colaboradora del programa, en tono crítico.

"Con un Mazón que dice que estuvo conectado, después no estuvo conectado, cogió las llamadas o no cogió de precisamente el gobierno central y que estuvo en contacto con un Feijóo que finalmente no estuvo en contacto en todo momento", ha censurado Blanco.

"Ni siquiera estuvo en contacto con sus propios alcaldes de su propio partido. Y lo lamentable de todo esto es que Feijóo ha decidido apoyar a un Mazón mientras, por ejemplo, tienes una actitud de un alcalde de Utiel que fue radicalmente distinta y de su mismo partido", ha incidido la activista.

"Y si pensamos en esas víctimas, si pensamos en esas familias, sinceramente no entiendo cómo a día de hoy Mazón puede seguir al frente", ha sentenciado la sindicalista, llevándose todos los aplausos.