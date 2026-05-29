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Las palabras de Maricarmen, la mujer de 87 años a la que quieren desahuciar, que no paran de compartirse
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Las palabras de Maricarmen, la mujer de 87 años a la que quieren desahuciar, que no paran de compartirse

"Yo voy a hacer 71 años que vivo en mi casa. Tengo 87. No tengo familia directa".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Una casa con los letreros de 'se vende' y 'se alquila'.
Una casa con los letreros de 'se vende' y 'se alquila'.Getty Images

Maricarmen Abascal, la vecina del madrileño barrio de Retiro que quieren desahuciar a sus 87 años, ha vuelto a denunciar la situación en la que se encuentra, ya que el próximo mes de junio va vivir el próximo 3 de junio con el tercer intento de echarla de la casa en la que lleva 70 años viviendo.

De hecho, el pasado mes de octubre ya logró detener con el apoyo del Sindicato de Inquilinas de Madrid ese desahucio que promovía la empresa Urbagestión convirtiendo su caso en uno de los más mediáticos del panorama nacional. Espera ahora de nuevo esa presión social le ayude a mantener su casa.

A la espera de que llegue esa fecha, Maricarmen ha hablado con los medios de comunicación y ha dejado unas declaraciones que han sido compartidas por Europa Press provocando una gran indignación.

"No a los fondos buitres, no a los especuladores, no a los pisos turísticos. Tenemos derecho a una vivienda y lo que no es justo es que nos pongan en la calle para que unos buitres vengan y se lleven la sangre nuestra de años que hemos estado luchando por tener lo que nos corresponde", ha afirmado Maricarmen, asegurando que se trata de "una vivienda, un techo donde poder vivir". 

Además, la mujer ha recordado su caso: "Yo voy a hacer 71 años que vivo en mi casa. Tengo 87. No tengo familia directa". Maricarmen, que en ese momento ha tenido que respirar profundo para relajarse, se ha emocionado: "Perdonadme, pero en estos momentos tengo un bajón de masa muscular y no me tengo ni de pies y no puedo hacer nada". 

"Si el señor presidente del Gobierno tiene un momento, y la señora ministra de vivienda, que enfoquen estas noticias y que vean la situación en la que me encuentro", ha concluido Maricarmen.

Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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