Maricarmen, vecina de 87 años a la que quieren desahuciar, le deja este mensaje a Sánchez desde la manifestación por la vivienda

Maricarmen, vecina de 87 años a la que quieren deshauciar de la casa en la que lleva viviendo 70 años.

Maricarmen, la vecina de 87 años a la que quieren desahuciar de la casa en la que vive desde hace 70 años y que el pasado mes de octubre logró detener con el apoyo del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha mandado este domingo un mensaje directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la manifestación por la crisis de vivienda en la capital española.

En declaraciones al canal 24 Horas, no ha dudado en contar su historia y en detallar que, en las próximas semanas, "tengo un nuevo desahucio de los dueños de mi vivienda que es un fondo buitre, Urbagestión".

El pasado mes de octubre ya sufrió un intento de desahucio "que paramos", tal y como ha recordado, pero ella, al igual que hizo hace unos meses en declaraciones a El HuffPost, ha explicado que "el problema es que yo llevo 70 años viviendo en mi casa". "Tengo 87 años y yo no tengo familia directa".

"Lo que a mí me parece una salvajada es que a personas con estos problemas... Porque yo tengo un 50% de movilidad. Pero, ahora mismo, he perdido masa muscular y movilidad ha tenido que sufrir bastante. Yo lo que pido es que dejen ya en paz los desahucios, que nos dejen vivir tranquilos. Porque yo con 87 años, yo ya estoy cansada", ha expuesto.

El mensaje a Pedro Sánchez

Maricarmen ha asegurado que ella lucha porque es su vida "la que está en juego", pero ha defendido que cree que "es injusto la situación que este Gobierno nos está haciendo vivir a todas las personas que estamos de alquilados".

"Las personas que las ponen en la calle. No sabemos nada más que los que se oyen. Pero hay muchísimos desahucios diarios sin que nadie lo sepa. Entonces, pido, pido, pido, insisto, que se pare esto", ha razonado.

En ese momento, Maricarmen se ha dirigido directamente desde los micros de TVE al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Que el señor Pedro Sánchez se pase. Que cruce el río de una vez por todas. Si se tiene que enfrentar a los ricos, a los fondos buitres, que se enfrente. Porque es su país", ha señalado.

La vecina de 87 años ha denunciado que inversores extranjeros llegan a España, "se apropian" de pisos "que no utilizan, pero sí invierten dinero, para tener ganancia", dejando a los vecinos "en la calle".

"Tenemos que luchar por nuestros derechos y no tenemos que permitir a nadie que nos ponga en la calle", ha reclamado Maricarmen desde la manifestación por una "vivienda digna" en el centro de la capital española.