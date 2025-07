Leonor visita por sorpresa una parroquia gallega y el cura no da crédito a lo que hizo: "Las visitas se hacen de otra manera"

La princesa Leonor sorprendió hace unos días con su visita sorpresa, sin medios de comunicación ni cámaras, a San Andrés de Teixido, en Cedeira (A Coruña), algo que ha trascendido posteriormente, cuando quienes la vieron allí han informado de su presencia.

En las últimas horas se está difundiendo rápidamente el testimonio del cura, Don Antón, que en una entrevista en la televisión gallega ha compartido por su sorpresa por algo que hizo la hija de los reyes.

"Cumplió con la tradición la princesa", le dice la periodista. Y el sacerdote se muestra reticente: "Bueno, llámalo como quieras, pero como un cohete, tal que llegó escapó, casi no la vimos".

"La gente pensaba que era mentira, que no vino. Yo debí de cruzarme con ella porque andaba por aquí gobernando un poco por el santuario y marché y se conoce que vino, alguien la conoció, llamaron al sacristán, pero dijo que no, que le bastaban con las vistas tan bonitas que había, que no quería ver al santo", se lamenta el religioso.

La periodista trata de salir de la situación señalando: "Pero un honor que visitaran aquí este hermosísimo paisaje". "Pero las visitas se hacen de otra manera, mujer", subraya Don Antón.

Precisamente este lunes Leonor recibió la Medalla de Galicia -máxima distinción de la Comunidad- en un breve acto que ha tenido lugar en el Pazo de Raxoi y donde la heredera recordó a "todos los gallegos que tuvieron que dejar su casa para buscar una vida mejor".