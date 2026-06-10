El papa desoye a las víctimas de abusos y elude hablar sobre pederastia en su visita a Montserrat

León XIV evitó este miércoles hablar sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia durante su visita a la Abadía de Montserrat, dentro de su viaje de dos días a Barcelona. De esta manera, ha desoído la petición que algunas víctimas le imploraron de no dar la espalda a esta realidad y de no amparar la denominada “zona cero de la pederastia de la Iglesia catalana”, como así ha expresado el portavoz de los supervivientes de abusos en la abadía, Miguel Hurtado.

Al contrario, el papa pidió en su discurso en el templo cultivar el amor en los debates políticos, en las redes sociales y en todas las relaciones con los demás. Tras el acto, León XIV salido al balcón del monasterio para saludar a los fieles, ante quienes ha agradecido a Cataluña su contribución en la acogida de personas llegadas de otros países y su labor para integrarlos en "una única familia".

Coincidiendo con la visita de León XIV a Montserrat se ha desplazado hasta allí Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat y portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA), que ha denunciado que el papa acuda "al lugar del crimen" sin haberse reunido con las víctimas y sin reparar el daño causado, y ha opinado que su visita "no sana" sino que "echa sal en la herida".

"Nos parece que está muy bien que el Papa hable de plaga en la Iglesia, diga que es una herida en carne viva, diga que las víctimas tenemos derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pero viniendo aquí a Montserrat, sabiendo que la institución se niega a reparar a sus víctimas, está haciendo lo contrario de lo que dice. Esto no sana, esto es echar sal en la herida", ha denunciado.

Así se ha pronunciado este miércoles en un vídeo remitido a los medios y grabado desde Montserrat, donde ha acudido a expresar su "dolor y decepción con la actitud del Papa León XIV", coincidiendo con su visita a la abadía.

"Le pedimos que no viniera a la abadía, la zona cero de la pederastia clerical catalana, porque Montserrat se ha negado durante los últimos siete años a reparar integralmente a sus víctimas. En 2019 reconoció que el germa Andreu Soler había sido un depredador sexual y pederasta que había abusado de 12 menores durante 30 años. Sin embargo, en 2026 las víctimas estamos sin reparar", lamenta.

Además, añade que tras el acuerdo entre la Iglesia y el Estado para la reparación de las víctimas de abusos en la Iglesia, Montserrat se ha declarado "insumisa moral" y "dice que si no hay una sentencia judicial, ellos se niegan a indemnizar a sus víctimas".

Por ello, ha exigido que se erija un monumento a las víctimas de pederastia catalanas y que en actos significativos, como la visita al Papa, se realicen "homenajes públicos, de memoria y de reconocimiento" algo que, a su juicio, "se podía haber hecho en esta ocasión".

"El Papa se podía haber reunido con las víctimas de pederastia clerical catalana, haber hecho un minuto de oración y de silencio frente al monumento y, posteriormente, que tuviera lugar el acto religioso. Sin embargo, ni el Vaticano ni Montserrat han decidido hacer las cosas como Dios manda. No entiendo cómo el Papa puede venir al lugar del crimen sin reunirse con la víctima del delito y sin reparar el daño causado", ha insistido.

Tiempo para Bad Bunny pero no para una víctima

Hurtado también ha criticado que el Papa tiene tiempo para "hacerse fotos con personas famosas", en referencia a su encuentro con el cantante Bad Bunny en el Estadio Santiago Bernabéu el pasado lunes, y no con una víctima de abusos que le ha pedido un encuentro.

"El Papa no se ha querido reunir conmigo a pesar de que se lo he pedido. Dice que tiene problemas de agenda. Sin embargo, ha sido capaz de reunirse con Bad Bunny. Creo que eso demuestra que tiene las prioridades equivocadas", ha lamentado.

Además, Hurtado ha iniciado una campaña de recogida firmas "para que las víctimas de Montserrat sean reparadas".