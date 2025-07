Lo que se ha encontrado en la zona de comida del aeropuerto de Barajas asusta por si ha llegado para quedarse

Sorpresa generalizada por el vídeo que ha compartido un usuario de TikTok desde el aeropuerto de Barajas de Madrid, concretamente en la zona de hostelería, donde simplemente se ha dedicado a grabar lo que ve.

En el vídeo, que tiene más de 300.000 reproducciones en 24 horas, se pueden ver los precios de los productos comestibles del aeropuerto y la mayoría supera con creces lo que muchos consideran un precio "normal".

Bocadillos de jamón serrano a 14,95, un bagel de salmón 10,25, chapatas a 9 euros, brioches y sándwiches que rozan los 10 euros y hasta empanadillas a casi 9 euros, casi cuatro veces más que en una panadería fuera del aeropuerto .

Los comentarios oscilan entre el cachondeo y la estupefacción. "Si la gente no comprase ni un bocata en los aeropuertos veréis como bajaban el precio", "El día que se den cuenta que bajando el precio venden más. Después cerrarán los negocios porque no venden" y "No lo compréis y veréis que rápido se regula todo. Lloráis pero lo compráis" dicen algunos.