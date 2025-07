Macron le hace este gesto a Kate Middleton en su visita a Reino Unido y las redes revolucionan: "Es extremadamente grosero"

Yui Mok VIA GETTY IMAGES

La visita de los Macron al Reino Unido está dando de que hablar, sobre todo, en lo que respecta a los eventos con la corona británica. Precisamente, una escena durante una de las cenas en el castillo de Windsor se ha viralizado. La fotografía: el presidente de la República, Enmanuel Macron, guiña un ojo a la princesa de Gales, Kate Middleton. Para muchos, una grosería. Para otros, un gesto insignificante.

Tras pronunciar sus discursos, Middleton y Macron brindaron y, en ese segundo, los fotógrafos captaron el debatido guiño. Una señal de complicidad entre la princesa y el presidente, que los expertos definen como una muestra fuera del exigente protocolo de la corona británica. Las reacciones no tardaron en aparecer.

La periodista y comentarista real, Angela Levin, considera el gesto como "una grosería". "El guiño de Macron a la princesa Kate es extremadamente grosero. ¿Por qué tanto alboroto por un hombre tan desagradable?", cuestiona en una publicación en su X (antes Twitter).

Muchos internautas se han animado a comentar la publicación. "Fue un gesto ligero, nada profundo, pero están invitados, así que no creo que a Kate le parezca grosero", opina uno. "Absolutamente. No olvidemos que es republicano. Me parece contradictorio", critica otro.

"¿Podríamos dejar de darle demasiada importancia al guiño del presidente Macron a la Princesa de Gales? Parecía un momento inofensivo y desenfadado", critica una cuenta en la misma red social. "Mantengamos los pies en la tierra y veámoslo como lo que fue: un momento cortés y diplomático captado a medias", agrega.

Aunque otros insisten en que el gesto fue "inapropiado". "Lo siento, no estoy de acuerdo", contesta un usuario al comentario anterior. "Fue inapropiado e irrespetuoso. No es una cena informal entre amigos, sino una cena de Estado".