María Barranco cuenta lo que le dijo un taxista cuando pasó al lado de una manifestación de ultraderecha: "Me dio hasta miedo"

La actriz, ganadora de dos Goya, ha estado en 'Tercer acto', de 'El País Semanal'.

La actriz María Barranco ha participado en en el séptimo episodio de esta temporada de Tercer acto, en El País Semanal, y ha hablado explícitamente de qué es lo que más miedo le da. 

"En nuestro país, desde luego, la ultraderecha", ha dicho concretamente la intérprete ganadora de dos premios Goya a la mejor interpretación femenina de reparto por Mujeres al borde de un ataque de nerviosLas edades de Lulú.

Además, ha contado una historia personal cuando en la calle se manifestaban personas de la ultraderecha y decidió coger un taxi: "El otro día salía del teatro, iba para casa, y había un traficazo y es que estaban estos ahí manifestándose". 

"Me dio hasta miedo de la violencia que tenía"
María Barranco

"Fíjate, el miedo que me dio también, iba en un taxi y el taxista también que estos no aprenden que tú eres un cliente y no tienen que porque hablarte, 'porque estos moros, porque no sé qué, nos quieren cortar la cabeza'", dice Barranco que decía el conductor del vehículo. 

Tal fue la situación que en cuanto pudo se bajó del coche: "Estaba metida en el atasco pero en cuanto me metí por otro lado dije 'mire me quedo aquí'. Me dio hasta miedo de la violencia que tenía. Yo por supuesto no le dije nada porque le digo algo y este se levanta y me pega una hostia. Y sentí miedo. Me puede agredir. Ya salí y me sentí liberada", relata. 

Preocupaciones de los españoles

Las principales preocupaciones de los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2024 y 2025 son la vivienda, que hace tiempo que es el primer problema. 

El uno de los últimos barómetros —el del mes de septiembre— revela que el 30,4% menciona la vivienda como un problema seguido de la mala calidad del empleo y los problemas de índole económica.

En marzo, otro dato del CIS dejó preocupados a los expertos y tiene que ver con las preocupaciones de María Barranco: el 52% de los chicos de 16 a 24 años está muy de acuerdo en que el feminismo ha llegado tan lejos que ahora se les discrimina a ellos. Y un 36,1% de los jóvenes de 18 a 28 años tiene intención de votar a Vox —frente a un 15,1% de las chicas de la misma franja de edad—.

