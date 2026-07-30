María Guardiola anuncia presupuestos en Extremadura y la escena del comienzo es difícil de olvidar

María Guardiola respira tranquila. Asegurado su Gobierno de coalición con Vox para, en teoría, toda la legislatura, ahora acaba de cerrar los primeros presupuestos de su segunda etapa como presidenta de Extremadura. ¿Cómo celebrarlo? Nada mejor que con un vídeo en redes sociales donde la baronesa del PP ha sacado el lado influencer que todos llevamos dentro... mejor o peor.

"¿Sabéis para qué Extremadura necesitaba un gobierno estable? Para tener el mayor presupuesto de nuestra historia, con 8.854 millones", celebra Guardiola micro en mano a modo de presentación de unas partidas que de inmediato comienza a desglosar. Pero, por una vez, nadie está hablando de fondos ni inversiones. Basta ver los primeros segundos de su vídeoanuncio para entenderlo:

Por una vez, las cuentas parecen no ser importantes, al menos al ojo de los muchísimos ciudadanos que se han quedado, digamos, estupefactos, al ver el mensaje de la presidenta extremeña.

El vídeo arranca con una silla dada la vuelta, unos segundos de silencio y tras un giro de 180 grados aparece María Guardiola, micro en mano. ¿Os recuerda a algo? Hay quien ve vibes de El Padrino, Austin Powers... o incluso los míticos dibujos del Inspector Gadget. Lo que está claro es que ese 'momento' no ha dejado indiferente a prácticamente nadie, como se puede contemplar con apenas un rápido vistazo a las redes.

No, en serio os lo digo, a quien le ha parecido buena idea hacer esa entrada de vídeo, con el giro de la silla y la presi paseándose con una especie de hamster en la mano?

Yo solo veo una pega: le faltaría un gato al lado y ella acariciándolo con la mano enjoyada. ESA SÍ sería una entrada perfecta.

Pecata minuta al lado de la versión de Cleopatra que montó en el Teatro Romano para tomar posesión.

James Bond y Austin Powers se han cagado la pata abajo con esa entrada 😂

Pero esa vuelta de silla que es????? Ajaajajajajajajaja

Yo lo que quiero saber, es de quien fue la idea de esa entrada de la silla, y la música de Sálvame

Por qué te giras como la mala de una película?

Por un momento he temido que hiciera un Sharon Stone en Instinto Básico

¿Ese giro? ¿En serio? La madre del amor hermoso...😂

Aparece cono el malo del Inspector Gadget, le falta el gato.

Ni en un medio digital hay espacio para dar cabida a todos las respuestas... Nos reservamos un 'huequito', eso sí, para un par de tuits con memes populares que describen bien el sentir popular. El de la gente, queremos decir.

La presidenta extremeña ha anunciado en sus redes un acuerdo que se daba por hecho desde que selló su continuidad en la Junta de la mano de Vox, que regresó al Gobierno autonómico tras las elecciones del pasado diciembre. Sabedora de que las urnas no le depararon la ansiada mayoría absoluta, esta vez la baronesa popular evitó la intentona de cerrarse a Vox, como sucedió en su primera legislatura hasta que no le quedó más remedio que pactar.

Cuatro meses pasaron desde los comicios al apretón de manos, traducido de inmediato en los 'síes' necesarios para la investidura, para sorpresa de nadie.