Va al metro de Tokio para ver si el famoso orden japonés es un mito: lo que encuentra es para verlo

La cuenta de TikTok @mikeandmerytv ha ido al metro de Tokio para comprobar si el famoso orden japonés es una realidad o simplemente un mito que se deshace cuando se visita aquel país. Y su conclusión es contundente.

"Algunos se creen que el orden japonés es un mito. Os voy a enseñar el mito", empieza diciendo antes de explicar: "Estamos esperando al metro y voy a pasear por las filas para que veáis cómo están".

Aquel metro tiene los andenes vallados, de tal forma que solo quedan libres los huecos justos que coinciden con las puertas de los vagones. Pues bien, todo el mundo allí hace cola junto a esos huecos, esperando a que llegue el metro.

"Todos en fila. Esto es un espectáculo, chicos. Enamorado del civismo que tienen aquí. Este vídeo está grabado un sábado a las 19.00", dice antes de observar algo que sucede allí y que no es tan común en España: "La gente espera a que bajen para poder subir. Qué pasada, todo el mundo esperando hasta que bajen. Hasta que no baja la gente no empiezan a subir".

"Parece que es de cajón, pero he ido en transportes públicos en los que no he podido bajar, me ha costado bajar, porque había gente con la nariz pegada al cristal del otro lado esperando para subir, incapaces de apartarse. El orden en Japón es otra liga", concluye el tiktoker.