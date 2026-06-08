Nacho Cano exige a Claudia Sheinbaum que pida perdón a Ayuso y se generan cientos de respuestas al instante

Cuando parecía que el polémico viaje de Isabel Díaz Ayuso ya era historia, el compositor Nacho Cano ha vuelto a encender las redes sociales tras exigir a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que pida perdón a la presidenta madrileña.

"A usted, Claudia Sheinbaum, que yo la respeto y nunca me he dirigido malamente contra usted, por favor, pídale perdón a la señora Ayuso", ha pronunciado durante su intervención en la inauguración del Instituto del Mestizaje en Medellín (Badajoz), en el que también ha hecho presencia María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura.

Su exigencia ha generado cientos y cientos de comentarios y réplicas de usuarios indignados en la red social X. El primero de ellos, Roberto Sotomayor, exatleta, que ironizaba: "Sí, corriendo". El presentador de televisión y escritor Euprepio Padula no daba crédito y acumula más de 3.000 'me gusta' con su réplica: "¡EXIGE! Pero quién se cree este personaje".

La mayoría de los usuarios que han respondido lo han hecho en el mismo tono y forma, como el diputado y portavoz de Cultura y LGTBIQ+ del PSOE en la Asamblea de Madrid, Santi Rivero "¿Pero usted quién es?". El usuario @Juanma1951 reaccionó: "¿Y este quién es para exigir y menos a una presidenta elegida democráticamente? El pelota de Ayuso".

"Está la presidenta de México compungida por esta cuestión... Dicen que lleva días sin dormir pensando en las exigencias de Nacho Cano", ha advertido con puro sarcasmo la usuaria Bea Marín (@b_marinro)

Por qué el viaje de Ayuso a México fue tan polémico

Ayuso dividió a México tras su visita al país el pasado mes de mayo. Participó en un encuentro llamado Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés en el que ensalzó, junto a Nacho Cano, el mestizaje y la figura de Hernán Cortés.

En el acto recordó que la capital española tiene "a muchos malinches en el metro, en la calle, en los colegios" y que por eso se siente orgullosa "de ver a México y el resto de países hispanoamericanos que formamos parte de este gran proyecto en esos pequeños rincones de Madrid".

"Somos parte de una misma familia, con un idioma, una religión y unos valores compartidos desde hace cinco siglos. Hay quienes quieren renegar de ello, incluso encontrar en el pasado respuestas y quizás excusas a los problemas de hoy, pero donde unos ven problemas, otros vemos oportunidades", defendió.

La polémica fue convirtiéndose en una bola de nieve que se hacía cada vez más grande y Ayuso terminó cancelando la parte final del viaje alegando unas supuestas presiones de Sheinbaum para que no fuera a los Premios Platino del cine iberoamericano.

De vuelta en Madrid, en mitad de la Asamblea, alegó que "México no llegó hasta que llegaron los españoles".