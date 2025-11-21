Óscar Puente explica en un mitin "por qué no tiene ganas de sonreir" y se gana al público

Día difícil en Moncloa y exteriores. La jornada posterior a la condena al fiscal general del Estado ha dejado una nueva oleada de reacciones, algo más en frío, por parte del Gobierno y de los socios de legislatura, que insisten en la tesis del "golpe judicial" y lo "injusto" de la inhabilitación a Álvaro García Ortiz.

Pero la vida política sigue y en Extremadura no se detiene la infinita precampaña electoral. Desde Don Benito (Badajoz), el ministro de Transportes y uno de los pesos pesados del Gobierno, Óscar Puente, ha dedicado una sonada reflexión a lo ocurrido con el fiscal. Y después de que el jueves prefiriera 'callarse', como evidenció de forma muy gráfica en su comentado tuit

Mientras acompañaba al candidato del PSOE para las elecciones extremeñas del 21-D, Miguel Ángel Gallardo, Puente ha reconocido que este viernes "no tengo muchas ganas de sonreír".

Lo ha hecho, no obstante, gracias al "ratito de alegría" y al "calor" que le han dado los militantes y simpatizantes socialistas presentes en el acto de precampaña electoral en Don Benito.

"Soy socialista fundamentalmente porque me repatea la injusticia. Entonces, entenderéis que hoy precisamente no es un día para que un socialista al que le repatea la injusticia tenga ganas de sonreír", ha señalado contra la sentencia del Tribunal Supremo.

El ministro de Transportes ha asegurado que le encantaría hablar 'de lo suyo' en la localidad extremeña, pero "hoy no toca", volviendo al asunto de Álvaro García Ortiz.

Muy crítico con la decisión judicial, cree que ahora "toca ir a la raíz de todo"; esto es, "ir a nuestra democracia". Porque a su juicio, son muchos los que "llevan intentando acabar con Pedro Sánchez nueve años" pero "no han aprendido nada", y no son "conscientes", ha dicho, de que "cada intento desesperado que hacen por acabar con él, le hace más fuerte".