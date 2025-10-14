Parecía que había terminado la entrevista, pero Sánchez se saca así cinco minutos más de la manga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado múltiples titulares durante su entrevista de este martes en 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER. Ha abordado desde los entresijos, incógnitas y temores que rodean al acuerdo de paz para Gaza diseñado entre Israel y EEUU, pero también momentos virales como el de su apretón de manos con el presidente estadounidense Donald Trump y posterior comentario crítico sobre la negativa a destinar el 5% del PIB a Defensa, para 2030. Sin embargo, la conversación no ha estado exenta del típico estilo de oratoria de Sánchez.

De hecho, en los últimos compases de la entrevista, se ha producido uno de estos momentos distendidos en los que el presidente del Gobierno, consciente de que estaba superando el tiempo previsto, ha hecho un inciso para solicitar unos cinco minutos más con lo que terminar su explicación. No era para menos, pues trataba de confrontar el argumentario ultra sobre el supuesto perjuicio que causa la inmigración a los españoles.

"Lo que hemos hecho ha sido rebajar en un 40% la tasa de desempleo en nuestro país, al mismo tiempo que aumentaba en dos millones el número de migrantes que residen en nuestro país y también lo que hemos hecho es reducir las tasas de criminalidad durante todo este tiempo. Todos estos bulos que plantea la ultraderecha, y que hace suyos la derecha, de que la migración es igual a la delincuencia y de que hay una supuesta invasión de personas que no contribuyen al desarrollo y tratan de aprovecharse del desarrollo económico de nuestro país, es una absoluta falacia", ha expuesto Sánchez, antes de indicar que "solo quiero dar un dato que me obsesiona". En ese momento, Barceló ha tomado la palabra confirmando que el contador se estaba agotando.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista con Àngels Barceló en 'Hoy por Hoy' de la 'Cadena SER'. 'Hoy por Hoy' / Cadena SER

Barceló: "Me están diciendo que tiene Consejo de Ministros..."

"Me permitirá por unos segundos alargarme...", decía Sánchez cuando Barceló le concretaba que "yo le permito, a mí me están diciendo que tiene Consejo de Ministros...". La respuesta de Sánchez no se hizo de esperar y ha deslizado que "me pueden esperar 5 minutos". Barceló se ha reído y ha aceptado el trato. "Venga, que le esperen 5 minutos", ha sonreído mientras hacía un gesto a alguien fuera de plano. Sánchez ha precisado que "si a usted le interesa este dato, yo creo que es importante".

"Me pueden esperar cinco minutos [en la reunión del Consejo de Ministros]" Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España

"España, como país occidental que es, está viviendo un invierno demográfico. Esto significa que, desde el punto de vista de las políticas públicas, solo tenemos dos palancas para hacerle frente. Uno. Las políticas de natalidad, las políticas de familias", ha comenzado a enumerar el mandatario español, para indicar el "dos", que son "las políticas de inmigración regular". Sánchez ha explicado que, si no se combinan ambas, "España, dentro de 20 años, va a tener una fuerza laboral equiparable a la que tenía en 1990. Eso significará que en lugar de estar creciendo al 3%, España estaría creciendo por debajo del 1%. Por tanto, dígame usted, ¿cómo vamos a financiar el Estado del Bienestar, las pensiones o la sanidad pública en nuestro país?".

"Presidente, que sino van a entrar aquí los ministros" Àngels Barceló, directora de 'Hoy por Hoy', en la 'Cadena SER'

Con todo, Barceló le ha señalado a Sánchez que aún restaba tiempo de esos cinco minutos adicionales y le ha preguntado por la situación del mercado de vivienda, completamente tensionado, a lo que el mandatario ha defendido las políticas e instrumentos de intervención en un repaso de lo realizado en los últimos mandatos. "Presidente, que sino van a entrar aquí los ministros", ha zanjado la directora de 'Hoy por Hoy'.