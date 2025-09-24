Pedro Sánchez deja una frase final antes de las preguntas de la prensa que va a resonar por toda España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en una rueda de prensa en Nueva York tras asistir a varios actos en torno a la cumbre en la Asamblea General de la ONU, inaugurada por el rey Felipe VI, quien ha exigido a Israel detener "la masacre" que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza.

Sánchez anunció que mañana miércoles 24 de septiembre un buque español zarpará desde Cartagena con la misión de ayudar y asistir en caso de ser necesario a la flotilla que zarpó hacia Gaza hace varios días, dotándoles de seguridad y que puedan ser rescatados. "Hemos reafirmado nuestro apoyo y compromiso a Ucrania y hemos condenado el genocidio al pueblo palestino", ha comenzado diciendo.

Pero justo al final, antes de dar paso a las preguntas de los periodistas que han asistido a la rueda de prensa, ha soltado una frase irónica a la que ha rematado con una sonrisa más sarcástica todavía, generando alguna carcajada que se ha escuchado al fondo.

"Con esto, quedaría a disposición de las preguntas de los medios de comunicación que seguro que es sobre estos temas", ha pronunciado Sánchez, a quien le hizo gracia la primera pregunta de uno de los periodistas: "Estos y otros, sí".

El presidente se ha referido a que sabía que le iban a preguntar acerca de la reciente noticia de la situación judicial de su hermano David Sánchez y su mujer Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que Gómez sea juzgada ante un jurado popular al enfrentarse a "delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos".

"El tiempo pondrá las cosas en su sitio, como he dicho en muchas ocasiones. ¿Nos toca defender la verdad? Pues defenderemos la verdad y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes", ha comentado Sánchez al respecto.