Preguntan a un jubilado español si la democracia está en peligro tras lo de Trump y Venezuela: "Tengo miedo de que invada Alcorcón"

La democracia está retrocediendo. Al menos, esa es la percepción que tienen muchos expertos y analistas en el mundo después de los últimos acontecimientos internacionales. El más reciente, la intervención de EEUU en Venezuela que acabó con la captura de Nicolás Maduro, presidente del país latinoamericano.

Por esta cuestión preguntó José Yélamo este sábado en laSexta Xplica. El primero en responder fue un jubilado que no tuvo reparos en decir lo que pensaba en el plató del programa.

Antonio, de 84 años, reconoció que estaba "instalado en la timidez y el miedo". Preguntado por si la democracia está en peligro, mostró sus reservas por las posibles consecuencias de expresar su opinión en el programa de laSexta.

"¿Qué mundo es este?"

"Tengo miedo a decir algo de mi alcaldesa, que está haciendo 33.000 viviendas, no vaya a ser que se me enfade el sheriff e invadan Alcorcón", dijo este jubilado de manera sarcástica, en alusión a la política expansionista que está aplicando Donald Trump en Estados Unidos, cuyo próximo paso podría ser invadir Groenlandia.

"¿Qué mundo es este que nos está tocando vivir y aceptar? Por la caridad bendita, ¿cómo puede invadirse un país y que haya gente aplaudiendo?", se preguntó Antonio, que en todo momento se mostró muy apesadumbrado por los últimos acontecimientos en clave internacional.

"Se lo han llevado detenido (Nicolás Maduro) y ahí todavía por ahí un torerito en Andalucía, en tu tierra, que mire para acá. Qué bonito", se dirigió a Yélamo, natural de Cádiz, quien apuntó que había "recogido una mijita de cable".

El jubilado, residente en Alcorcón, se refería al torero Francisco Rivera, quien fue noticia por alabar la intervención de Donald Trump en Venezuela. Concretamente, el hijo de Paquirri pidió que Trump "mirase hacia España". Unas palabras que no dudó en criticar Antonio desde laSexta Xplica.