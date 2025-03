Prueba las nuevas torrijas del Mercadona y este es su veredicto

El creador de contenido granadino Sergio (@sergiolp___) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok probando la reciente novedad del supermercado Mercadona: una caja de torrijas ya preparadas.

"Como esto sea verdad para mí esto es una alegría enorme. Mercadona sacando hasta torrijas. ¡Que alegría más grande, la virgen!", ha comentado el tiktoker al comenzar el vídeo.

Aunque su precio no le ha puesto tan contento: "¿Me estás diciendo que me vas a cobrar 6,20 lombardinacos por cuatro torrijas?. Me cago en tu... Un atraco que estamos permitiendo en nuestro país. ¡Cuatro rebanadas mojadas en leche!", ha censurado Sergio.

"Más vale que estén buenas, Mercadona. Mira, yo te lo pago si está exquisito", ha apuntado el granadino mientras abría la caja. "Las acabo de sacar de la nevera y esto está más frío que el tobillo de un pingüino", ha bromeado el usuario.

"Son pequeñas, eh. Coño, me lo esperaba aquí un torrijoide", ha señalado el tiktoker, mientras cogía una de las cuatro unidades de torrijas y la ponía en un plato para posteriormente calentarla unos segundos en el microondas.

"Buena pinta tiene, eh. ¡Me cago en todo! Tampoco lo voy a hypear mucho porque con lo que me han cobrado no me esperaba en parte menos. ¿Pero que está buenísima? Está buenísima", ha asegurado el andaluz.

"Un pan que ha chupado leche. La única pega que le puedo poner es que la noto un poco aceitosa, pero por lo demás está increíble", ha afirmado el creador de contenido mientras probaba la torrija.

"Si sois muy fanáticos de las torrijas, yo la recomiendo; si os las hace vuestra abuela en vuestra casa, os lo recomiendo más todavía, pero que esto es una buena opción", ha concluido el usuario.