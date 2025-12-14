Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ramoncín pone voz a lo que muchos piensan tras lo que ha pasado en el PSOE esta semana
"Cuidado con la hipocresía, porque la hipocresía es lo que más daño hace a la sociedad".

Ramoncín en LaSexta Xplica.LaSexta Xplica

El cantante de rock, actor, escritor y presentador José Ramón Julio Márquez Martínez, más conocido como Ramoncín, ha cargado este sábado desde el plató de laSexta Xplica contra la "hipocresía" de algunas personas tras lo que ha ocurrido en el PSOE esta semana

Después de los casos de acoso sexual de hombres del partido que han salido a la luz en los últimos días, muchos partidos políticos, incluido el PP, ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En primer lugar, Ramoncín ha reconocido, sin ningún tipo de tapujo, que "esto es doloroso, sangrante, se paga muy caro". "El otro día recibía unos vídeos de diciembre del año 96 donde nos convocaron a un montón de artistas, sobre todo mujeres, actrices", ha destacado. 

"No había ninguna de ellas que en algún momento no dijera que les apoyo por el feminismo, porque es el partido que defiende nuestros derechos, que está cerca de las mujeres. Hoy si las llamáramos, seguramente dirían tururú", ha explicado, antes de dejar clara su opinión sobre la actitud de algunos miembros del PP con estos casos en el PSOE.

Ramoncín ha mostrado su sorpresa por la "hipocresía de esto". "Porque ahora resulta que todo el mundo es feminista", ha señalado, antes de dejarle un recado de los que duele al PP y a Feijóo.

"Ahora resulta que los que están dispuestos a pactar con un partido que no cree en el feminismo, que no cree en la violencia de género, que se pasan por el arco del triunfo 50 mujeres asesinadas en lo que va de año y ahora se llevan las manos a la cabeza con 'qué malos son", ha razonado el cantautor.

Ramoncín ha reconocido que "estos son malos, pero tú te vas a juntar con unos que son peores". "Cuidado con la hipocresía, porque la hipocresía es lo que más daño hace a la sociedad", ha sentenciado.

