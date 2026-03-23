Raúl Arévalo verbaliza qué piensa del alegato de Javier Bardem en los Oscar

El cine español tiene tres temas de conversación que han salido en todas las entrevistas que directores, directoras, actores y actrices han hecho estando de promoción de películas o series.

El primer tema, por orden cronológico es la presencia de Javier Bardem en los Oscar y su potente mensaje contra la guerra de Irán y en favor de Palestina, el segundo es Torrente Presidente y el tercero Pedro Almodóvar.

Por este primer asunto, el de Javier Bardem y su posicionamiento político, han preguntado a Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara, protagonistas de Por cien millones, la nueva serie original de Movistar Plus+.

El más claro a la hora de responder ha sido Arévalo, que ha afirmado que "cada uno tiene que hacer lo que considere y el que no quiera pronunciarse me parece respetable": "Debe ser así".

Por otro lado, el que sí quiera pronunciarse también debería poder hacerlo: "Personalmente me siento orgulloso como español o que los Goya se mojen o que los Oscar el único que hable sea Javier Bardem yo me siento orgulloso".

Qué dice la prensa extranjera de Bardem

Las palabras de Javier Bardem dieron la vuelta al mundo y medios de toda índole como Variety —el medio más influyente de la industria— y The New York Times —uno de los medios más prestigiosos del mundo—.

"Fue quizás el más directo de todos", dijo The New York Times del "Palestina libre" de Javier Bardem a la hora de entregar el premio a Mejor película internacional de la mano de la actriz Priyanka Chopra.

Por su parte Variety, el medio de referencia para Hollywood, puso el foco en la "gran ovación" que se llevó el español por parte del público con estas dos referencias a la guerra de Irán y de Palestina.

Otro de los que se ha mostrado a favor de Bardem es Pedro Almodóvar, que en sus entrevistas de promoción de Amarga Navidad, su nueva película, dijo que "Javier está diciendo cosas increíbles allí en Los Ángeles".

"Yo no doy crédito porque Susan Sarandon, que vino a los Goya, dijo unas palabras acerca de Palestina y Gaza y la echaron de su agencia. Desde ese momento no trabaja, la jubilaron en ese instante y es Susan Sarandon. Entonces a mí me admira mucho lo que está haciendo Javier porque está diciendo todo muy claro y sigue trabajando. Ojalá que a él le vaya bien, por lo menos", concluyó en una entrevista en la Ser.