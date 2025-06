Reciben un pedido de 8 hamburguesas y lo que se encuentra el repartidor al llegar a la casa provoca un cambio para siempre

La usuaria de TikTok @blancadedios_ ha compartido su desolación por la situación que le ha tocado vivir en su restaurante y que ha provocado un cambio radical en una de sus formas de trabajar.

"Existen personas a las que les gusta hacer daño de gratis", empieza lamentando antes de explicar que hace ya un mes recibieron un pedido bastante grande de unas ocho hamburguesas aproximadamente, dos Frankfurt, algunos entrantes e incluso postres.

"La suma total de todo aquello a los 105 euros. Y en este caso el cliente pagaba el pedido en su casa a contrarrembolso. Nosotros normalmente cuando llegan pedidos así de grandes llamamos para verificar que sea cierto, pero ese día estábamos tan pero tan desbordados de faena que empezamos a hacer el pedido sin más", admite.

"Así que llegó el repartidor, se lo entregamos y aquí es donde viene la sorpresa: el repartidor se dirige directamente a la dirección que dice supuestamente el pedido. Cuando llega, la dueña de la casa le dice que lo siente mucho pero que ella no había pedido absolutamente nada y que incluso el supuesto nombre que salía en el pedido no era de su casa y que nadie allí se llamaba así", prosigue.

"Así que el repartidor, consternado, le pide disculpas a la persona y nos llama. A lo que nosotros de inmediato llamamos al supuesto número que salía en el pedido y resulta que el teléfono no existía", lamenta.

"Así que desde ese día aprendimos la lección: cambiamos toda nuestra web y a partir de ahora se pueden hacer pedidos solo si lo pagas. Si no, no. Porque lamentablemente no es la primera vez que nos sucede y no estamos para perder dinero ni para que nuestros trabajadores pierdan su tiempo", se queja.

"Pero lo que me parece triste es que a estas alturas de la vida existan personas que se dediquen a hacer este tipo de cosas, provocando reales daños en aquellos que sí queremos trabajar y darlo todo", remarca.