Santi Balmes, de 'Love of lesbian', estremece al contar lo vivieron sus hijas en Nochevieja con unos chavales: "Iban gritando viva un partido que no quiero ni mencionar"

Santi Balmes, vocalista del grupo Love of Lesbian, ha contado en uno de sus últimos conciertos en Logroño lo que han tenido que vivir sus hijas en una fiesta en Nochevieja y ha dejado un claro aviso a navegantes.

"Lo que es muy alarmante es lo que le pasó el otro día a mis hijas en una fiesta de Fin de Año que unos cuantos chavales, discutiendo con ellas, empezaron a decirle 'iros al a cocina'", ha empezado contando.

Para el cantante, esto supone "un retroceso absolutamente inaceptable" y habla de los culpables de esta situación: "Es la extrema derecha, son los influencers de este lado ideológico los que están consiguiendo anular el criterio. Es el recurso fácil y es el peligro real que tenemos hoy en día".

Tras llevarse un sonoro aplauso de su público, Balmes ha vuelto a coger el micrófono y ha añadido: "Iban gritando viva un partido que no quiero ni mencionar. Con respecto a esto quiero decir una frase que estamos comentando los últimos tiempos en cada concierto, una frase que se acuñó en Italia en los años 40 que dice: hay tres cosas incompatibles entre sí, inteligencia, honradez y fascismo".

"Quien es inteligente y fascista no es honrado. Quien es honrado y fascista no es inteligente y quien es inteligente y honrado no es fascista. Tenemos que ir con mucho cuidado porque vienen eh, vienen. Ni un paso atrás, por favor", ha zanjado el artista.

Los jóvenes y el franquismo

El auge de la extrema derecha en los jóvenes quedó patente en uno de los últimos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicos (CIS) que dejó claro hay un grave problema de percepción de la dictadura en ellos.

Según el último barómetro del CIS, publicado el pasado 13 de octubre, casi el 20% de los jóvenes entre 18 y 24 años cree que los años de la dictadura franquista fueron "buenos" o "muy buenos" y el 17% considera, como Abascal, que la democracia actual es peor que la dictadura franquista.

En un texto publicado en El HuffPost, Oriol Bartomeus, director del Institut de Ciències Polítiques i Socials, pone el foco en centrarse también en lo positivo y no sólo en lo negativo.

"Que haya un 20% de jóvenes que vean la dictadura como algo que fue bueno o muy bueno quiere decir que hay un 80% que no lo ve así", dice en el texto.